Stirare correttamente senza fatica, il metodo per un risultato perfetto

Sotto la voce ‘stirare correttamente’, si dovrebbe aprire un capitolo per ogni capo di biancheria e su ogni tipologia di tessuto.

Un grazie sentito a chi ha inventato il ferro a vapore, supporto senza uguali per chi ha l’incombenza dello stirare!

Cosa fare per stirare correttamente

È la fase finale di una serie di gesti che partono dal lavaggio della nostra biancheria: stirare i nostri capi di abbigliamento. Li abbiamo lavati a mano o in lavatrice seguendo attentamente le istruzioni riportate dal produttore.

Abbiamo avuto cura di usare il detersivo corretto (ora ci sono anche quelli che aiutano a non scolorire i capi scuri), impostato il lavaggio e la centrifuga ( meno giri equivale a meno pieghe), stesi nel modo corretto, per evitare che asciugando nel pieno sole, corrano il rischio di scolorire.

Il tessuto che dobbiamo stirare richiederà o meno un’alta temperatura. Per stirare correttamente e senza fatica il lino ad esempio un’alleato infallibile è l’amido vegetale spray, che impedisce al tessuto di sgualcirsi facilmente. Un tessuto che ha bisogno di una temperatura del ferro che arriva anche a 230°.

Stirare senza fatica

Le camicie fanno parte del guardaroba di ogni uomo, sia per il lavoro, che per il tempo libero, ovviamente insieme a pantaloni o giacche. Tuttavia sono un capo di abbigliamento che hanno bisogno di una particolare attenzione a prescindere dal brand.

Alla base di una corretta stiratura c’è la temperatura: questo è l’unico modo perché si possa rendere loro giustizia. Non importa quanto sia di qualità il tuo vestito, se la tua camicia è un casino stropicciata, l’impressione che regalerai a chi ti osserva è esattamente la stessa!

Per evitare di lasciare striature o tracce di aloni stirare i capi scuri o con stampe al rovescio per non danneggiare i capi.

Quando lavi la camicia, l’ammorbidente renderà il lavoro dello stirare più facile, inoltre migliorerà il suo aspetto generale. Va da se che le camicie nel vostro guardaroba avranno bisogno di impostazioni diverse come altri tipi di vestiti.

Prima di iniziare a stirare con un nebulizzatore o la funzione spray del ferro da stiro, spruzzare l’indumento liberamente più è umido, più facile sarà stendere le pieghe. Dopo aver sbottonato tutti i bottoni, partite sempre stirando per primi colli e polsini. In seguito passerete alle maniche, per occupavi infine della parte frontale e posteriore della camicia.