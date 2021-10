Carta stagnola sul ferro da stiro: il segreto che nessuno si aspetta per un risultato perfetto

La carta stagnola (foglio di alluminio), è ben posizionata nelle nostre cucine poiché si trova quasi ovunque: intorno alle nostre barrette di cioccolato, nei nostri involucri, per conservare il nostro cibo.

Gli usi della carta stagnola però non si fermano al solo uso in cucina, scopriamo cosa poter fare con i nostri fogli di alluminio.

Usi della carta stagnola

È probabile che tu abbia un rotolo di carta stagnola in casa. E che lo usi solo per incartare e conservare il cibo. Se questo è il tuo caso, hai sicuramente perso una moltitudine di usi per questo prodotto, che sono utili in molte faccende domestiche.

Il foglio di carta stagnola può essere molto utile per conservare il cibo più a lungo o per pulire le posate e farle brillare. È molto resistente al calore e la sua sottigliezza gli permette di essere modellato in qualsiasi forma.

Il fatto che il foglio di alluminio sia più lucido su un lato rispetto all’altro non determina il verso in cui dovrà essere impiegato. A volte si pensa che usato dal lato lucido in avanti catturerà meglio il calore. Ma è sbagliato! Se la carta non ha la stessa brillantezza su entrambi i lati, è a causa della sua fabbricazione.

Una cosa da non fare è impiegare un foglio di alluminio per fare cucinare pesce o carne in forno non è una buona idea. L’alluminio può diventare tossico se ingerito in grandi quantità, se mescolato a prodotti acidi (limone o pomodoro per esempio) o se riscaldato!

Impieghi dei fogli di alluminio in casa

Per risparmiare sulle bollette. La carta stagnola potrebbe rivelarsi vincente se volete contrastare l’aumento delle bollette del gas e dell’elettricità.

La lamina d’argento posizionata sul retro di un radiatore rifletterà il calore in una stanza piuttosto che lasciarlo sfuggire inutilmente attraverso le pareti di una casa.

Gli appassionati del fai-da-te suggeriscono di avvolgere la pellicola in pezzi di cartone che sono stati tagliati alla giusta dimensione per facilitarne l’adattamento. In alternativa, è possibile acquistare una pellicola per radiatori, che può essere incollata con una forte pasta per carta da parati

Nel frattempo, dobbiamo essere sicuri che il calore dei tuoi termosifoni non sia ostruito da tende, mobili o dall’asciugatura di vestiti e asciugamani.

Le tue posate hanno perso la loro lucentezza? Coprite il fondo di una casseruola con un foglio di alluminio, versateci un po’ d’acqua e due cucchiai di sale. Immergere le posate in questa miscela per 3 minuti. Attendete che siano asciutti e poi strofinateli con un panno di cotone.

Se vuoi pulire e lucidare i tuoi gioielli, rivesti il fondo di una casseruola con un foglio di alluminio. Aggiungere un po’ di detersivo liquido. Immergi i gioielli e lavali prima di asciugarli.

Sapevate che tagliare la carta stagnola aiuta ad affilare le forbici? Tagliare più volte un pezzo di foglio di alluminio piegato in più parti, fa sì che le forbici che hanno perso parte del loro potenziale abbiano nuovamente una lama più efficace.

Rendere più facile la stiratura. Tutto ciò di cui hai bisogno è un’asse da stiro, un foglio di alluminio e un ferro da stiro. Il foglio di alluminio è un eccellente conduttore di calore e sopporta senza problemi le alte temperature.

Basta prima scoprire la superficie dell’asse da stiro e rivestirlo con uno o più fogli di alluminio e rivestirlo nuovamente con una copertura adatta. Questo dimezzerà i tempi di stiratura perché ti permetterà di stirare entrambi i lati allo stesso tempo.

Per pulire il ferro, metti un foglio di alluminio sull’asse da stiro, aggiungi del sale e muovi il ferro come se stessi stirando. Tutto ciò che si è attaccato al ferro sarà sparito e sarà completamente pulito!

Un altro modo per pulirlo è semplicemente strofinarlo più volte con un foglio di alluminio.