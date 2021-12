Francesco, in arte Crytical, ha emozionato tutto il pubblico di Amici di Maria De Filippi dopo il tragico racconto sulla scomparsa del suo amico: scopriamo di più.

A pochi giorni dal suo ingresso ad Amici ci sono già le prime lacrime del rapper Crytical. Il talent più seguito di Canale 5, mette a dura prova le emozioni dei giovani allievi ed è proprio quello che è accaduto: tutti i dettagli.

Amici, Crytical scoppia in lacrime

Il rapper Crytical ha conquistato già il cuore del pubblico di Canale 5. E’ entrato battendo uno degli allievi più apprezzati di questa edizione, Tommaso Cesana, in una sfida voluta da Anna Pettinelli. Come ha spiegato il giovane, per lui è il tempo è molto importante:

“Vorrei aver avuto più tempo per dire ti voglio bene alle persone che se lo meritavano, più tempo per provare a salvare Davide prima che se ne andasse per sempre.”

Davide era un suo caro amico, purtroppo scomparso. Nella sua prima esibizione da allievo ufficiale di Amici, il rapper ha scritto le barre su un brano di Irama, Un giorno in più. Dal testo si capisce che il giovane se n’è andato via per sempre a causa di una malattia, ma non abbiamo altre informazioni.

Dopo aver cantato il brano, Crytical è scoppiato in lacrime, emozionando tutti i presenti in studio, compresa la conduttrice. Per lui non è stata facile quest’esibizione, infatti, Anna Pettinelli è rimasta davvero entusiasta e commossa dalla forza del suo allievo.

Chi è il nuovo allievo di Amici?

Classe 2004, Francesco Paone, in arte Crytical, è nato a Pescara. A soli 17 anni è entrato nella scuola di Amici, conquistando già il pubblico del talent con la sua grinta e il suo incredibile talento.

Sin da bambino coltiva la passione per la musica, infatti, da vario tempo studia al Liceo Musicale di Pescara, ma ha deciso di dare una svolta alla sua carriera entrando nella classe più seguita e amata di Canale 5.

Di lui non abbiamo molte informazioni, ma sappiamo che ha una sorella di nome Aurora che ama follemente, ma a quanto pare c’è un’altra donna nella sua vita. Secondo alcune indiscrezioni sarebbe fidanzato con una ragazza di nome Anna.