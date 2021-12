La maestra Alessandra Celentano fa calare il gelo nello studio di Amici, programma condotto da Maria De Filippi, la sua affermazione spiazza tutti i presenti ed il pubblico da casa. Ecco cosa si cela dietro le sue assurde parole.

Come ben saprete lei è ormai un volto molto molto noto nel programma, ogni anno infatti le viene assegnata la cattedra senza alcuna esitazione. È inutile negarlo, nel suo campo lei è una dei più bravi. Insegna infatti danza da innumerevoli anni ormai, perfino da quando era solo una ragazza. Sulle sue competenze quindi non si ha alcun dubbio, nessuno riesce a superarla per quanto riguarda tecnica ed eleganza.

Bisogna però ammettere che, oltre ai puri valori legati al mondo della danza, le appartiene un carattere del tutto particolare, ovvero forte e determinato. Inoltre, essendo al corrente di tutti gli innumerevoli sforzi che il mondo della danza richiede, è molto rigida e severa con in propri allievi.

Alessandra Celentano spiazza tutti ad Amici: “Vuoi vedere il mio seno?”

Questo suo modo di fare e pensiero soprattutto, non viene molto apprezzato dai giovani talenti che ancora non sanno cosa ha in serbo per loro il futuro. Dalla parte degli allievi, molte volte, si scherano i professori stessi. Questo avviene poiché secondo il parer di molti, il suo approccio con i ragazzi fa solo perdere la motivazione e la determinazione. oltretutto, varie volte abbiamo assistito a scene davvero strazianti per via dei suoi giudizi, molte ballerine hanno perfino pianto a causa delle sue parole taglienti.

Nell’ultima puntata mandata in onda, i professori stessi hanno tenuto un dibattito, come ormai avviene frequentemente. Il maestro Rudy Zerby in particolare, prova grande stima nei suoi confronti ma non si pone alcun problema a contraddirla ed a iniziare una discussione contro di lei. La maestra Celentano ha criticato pesantemente un’allieva, per quanto riguarda tecnica e portamento ed anche la curvatura dei piedi, Rudy Zerby così ha deciso di chiederle di mostrare allora la sua curvatura del piede.

Potrebbe interessarti anche: Terremoto ad Amici, Rudy Zerbi caccia il figlio di Gigi D’Alessio | Mandato a casa

Al ché la maestra è rimasta di stucco poiché nessuno le ha mai risposto così. Inoltre la richiesta del maestro è apparsa del tutto inappropriata poiché secondo lei, ed anche secondo le altre maestre presenti, è ineducato porre una domanda del genere ad una donna avanti con l’età. La Celentano quindi ha prontamente risposto dicendo:

“Guarda io non ho bisogno di mostrare niente a nessuno, sono 20 anni che lavoro. No, allora vuoi vedere un mio seno? Perché è la stessa cosa.”

Inutile dirlo, quando si accende uno scontro tra loro due i toni si scaldano sempre!