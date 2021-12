Amici, la famosa ballerina professionista del talent fa una proposta del tutto inaspettata ad Aisha: “Sai twerkare?”. Iniziano così a scatenarsi e l’allieva è davvero una forza! Ecco cosa è successo nel mentre.

Come ben saprete nel programma i giovani talenti vengono spronati a dare il meglio di sé, così da far evolvere anche le più piccole sfaccettature del proprio carattere poiché persino queste sono essenziali per ottenere il successo desiderato. Ad ogni allievo presente nel programma viene offerta una crescita professionale e personale. Per quanto possa essere impensabile la cosa, il talento senza un forte carattere è nullo.

I ragazzi partecipando al talent stanno mettendo in gioco tutto e, per realizzare finalmente il sogno che accomuna tutti loro devono compiere innumerevoli sacrifici. Anche se nella scuola più famigerata d’Italia, gli insegnati stessi cercano di andare in contro ai ragazzi, nella vita non sarà sempre così e per questo è bene formarli anche caratterialmente.

Francesca Tocca e la proposta inaspettata ad Aisha: le due si scatenano durante le prove ad Amici

Essendo ancora molto giovani, gli allievi del programma condotto da Maria De Filippi, sono ancora molto insicuri. Manca autostima, disciplina e sicurezza. Quale luogo migliore coltivarli nel giusto modo? Aisha è un volto nuovo nel programma, ha infatti fatto la sua entrata solo pochi giorni fa. La ragazza è riuscita ad aggiudicarsi un banco grazie ad una sfida vinta, ovviamente nella categoria canto. Molte sono le insicurezze che la tormentano, il suo è un talento naturale che però fa fatica a fuoriuscire per la sua bassa autostima.

Si vergogna infatti di atteggiarsi e muovere il suo corpo mentre canta, dal resto è un’esperienza del tutto nuova per lei ed attualmente non ha ancora ben chiaro in mente il fatto di poter scalare realmente i gradini del successo. Il tutto sarà però possibile, solo se lei riuscirà a mostrare ciò che è realmente.

Anche i cantanti, come i ballerini, devono svolgere innumerevoli prove. Inoltre un cantante professionista deve rendere suo il palcoscenico, tutti gli occhi devono essere puntati su di lui. Cosa che ad Aisha non piace particolarmente. Per questo Francesca Tocca ha deciso di spronarla per far sì che la sua presenza sul palco diventi parte integrante della performance. Ha cercato quindi di capire cosa la ragazza fosse in grado di fare e le ha infatti chiesto:

“Sai twerkare?”

Lei con tutta la timidezza che le appartiene ha risposto quasi impaurita. Quando però ha iniziato a lasciarsi andare, Francesca Tocca e Giulia Pauselli si sono accorte che in lei si cela un grande talento!