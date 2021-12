By

Al GF Vip le sorprese non mancano mai, infatti, nessuno si sarebbe mai aspettato che potesse tornare il sereno tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: nelle scorse ore è accaduta una scena davvero romantica.

Dopo il drastico allontanamento voluto dal giovane nuotatore, è tornata la passione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. I due ora sono sempre più vicini, infatti, non mancano gli sguardi, le carezze e anche baci super passionali. Nelle scorse ore, i telespettatori hanno assistito ad una scena davvero romantica: scopriamo di più.

GF Vip, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sempre più vicini

Dopo i tantissimi alti e bassi che ci sono stati tra Manuel e Lulù, il loro rapporto ha preso una bella piega, infatti, negli ultimi giorni i due si sono mostrati sempre più vicini con una passione super travolgente.

A quanto pare è iniziato tutto dopo un massaggio a luci rosse che ha fatto il giovane nuotatore alla principessa. L’attrazione è finalmente riaffiorata e il pubblico del reality di Canale 5 non aspettava altro.

All’inizio era la principessa etiope a cercare continuamente attenzioni, ma sembra che i ruoli si siano invertiti. Manuel lo vediamo molto più preso e affettuoso nei confronti di Lulù. Non è passata inosservata la frase romantica che lui ha rivolto alla giovane:

“Appena esci ti sequestro! Ti lascio un po’ per la famiglia e tutte le cose ma appena hai finito i giri familiari…”.

Insomma, un vero e proprio invito a continuare la loro storia fuori dalla Casa più spiata d’Italia. Ma non è finita qui, perché nelle scorse ore non è passato inosservato un gesto davvero bellissimo che ha sciolto il cuore di milioni di telespettatori: scopriamo cosa è successo al GF Vip.

Manuel e Lulù, il gesto commovente

Ormai Manuel non nasconde più i suoi sentimenti verso Lulù e proprio poche ore fa durante una festa, il giovane ha deciso di prendere in braccio la principessa e portarla a spasso per la casa con l’aiuto di Aldo Montano e Gianmaria Antinolfi.

Un gesto che ha commosso l’intero web, infatti, non sono mancati i commenti del tipo “Queste sono le scene che fanno bene al cuore” oppure “Sono meravigliosi insieme”. Un magico momento che rimarrà per sempre nella mente dei telespettatori.

Finalmente Manuel e Lulù sono affiatati come i vecchi tempi e il pubblico è pazzo di loro. Alfonso Signorini non perderà l’occasione per parlare di questo argomento nella prossima puntata.