Lulù cuore d’oro: “Io non guardo se Manuel cammina o no” | La reazione di lui innamorato

Al Gf Vip tornano le effusioni tra Lulù e Manuel. Lui ha capito di essersi comportato male e lei è ancora molto affezionata, proprio come il primo giorno.

Erano stati i primi a fare coppia al Gf Vip. Dopo alcune liti e scaramucce ora sembrano essere definitivamente pronti a viversi la loro storia di nuovo.

La prima coppia del Gf Vip

La prima coppia del Gf Vip, quella formata da Lulu Selassiè e Manuel Bortuzzo, dopo un’allontanamento, sembra essere tornata ora più salda che mai. Se prima Manuel era stato molto poco sicuro dell’avvicinamento della princess, scacciandola, oggi quelle remore sembrano essere cadute. Complice è stato un massaggio al fondoschiena che Lulù a chiesto che l’atleta le praticasse.

Da allora, i due sembrano essere di nuovo inseparabili, con baci infuocati, abbracci e carezze. Del resto Lulù non ha mai accennato a nascondere i suoi sentimenti, di vero innamoramento, quasi adolescenziale, nei confronti del ragazzo. Anche se, sono state più le volte in cui lui l’ha respinta che altro.

Infatti, la scorsa settimana, il ragazzo è giunto persino a fare il nome della princess durante la nomination. Tanto che Lulù, in un primo momento, ne è stata ferita ma poi ha perdonato tutto.

Un ritorno di fiamma

Durante le scorse notti, i due si sono coccolati, l’uno vicino all’altro e, poi, si sono lasciati andare a delle confessioni a cuore aperto.

Lulù ha più volte accennato, anche nel corso delle dirette con Alfonso Signorini, in prima serata, che non è interessata al fatto che Manuel sia costretto in sedia a rotelle. La princess è innamorata dei modi di fare dell’atleta e del suo carattere. Tutto ciò anche se, nei suoi confronti, non si sono sempre sprecate le parole dolci.

“Noi abbiamo investito tanto tempo per capirci e comprendere molte cose tra noi. Però è servito per capire come rispettarci a vicenda. Forse la cosa più bella è che nonostante tutto tu sei ancora qui”.

Ha confidato Manuel sotto alle coperte alla giovane ragazza.

A seguito del riavvicinamento, ci sono stati dei commenti anche da parte degli altri componenti della casa. In particolare, Aldo Montano ha affermato che, quando uscirà dalla casa, avrà più dubbi esistenziali di quando è entrato.