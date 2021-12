Fuoco al GF Vip 6. scatta un bacio tra Alex e Soleil, stavolta hanno esagerato. Non crederete mai a quello che dice lei dopo!

Al GF Vip Soleil a deciso di regalare al pubblico un po’ di scena. Ormai in questi mesi abbiamo seguito benissimo le vicende tra lei e Alex. Abbiamo visto il “matrimonio” di Alex andare in frantumi, scenate di gelosia varie…

Probabilmente sono la coppia più chiacchierata del momento, anche se chiamarli coppia è un po’ azzardato. Fin ora ci sono stati dei momenti di tensione tra i due, dei bacetti, ma questa volta sono proprio andati oltre.

Lei gli ha dato un bacio che non si era ancora mai visto. Lo avrà fatto in preda ad un momento di debolezza? Voleva essere dolce? Per niente, Soleil in testa aveva ben altro… ecco cos’è successo tra i due.

Fuoco al GF Vip 6, Soleil bacia Alex e poi lo fa scoppiare in lacrime

Bacetti, mani in zone sconvenienti, carezze e scherzi sotto le coperte… ma niente era mai arrivato al livello dell’ultimo bacio dato da Soleil ad Alex (clicca qui per vedere il video). Solo poco tempo prima era arrivato un areo per i Solex da parte dei fan.

I due avevano litigato, ma ad un certo punto Soleil decide di chiudere la questione in bellezza. Si è diretta in direzione di Alex e gli ha dato un bacio molto appassionato, che non si era ancora mai visto tra loro due al gf. Voleva far contento Alex? Nulla del genere.

Dopo un bacio durato un’infinità, Soleil umilia l’attore dicendogli: “Lo senti questo, mh? È finto come lo sei stato tu con me”. Insomma, c’è andata giù pesante, e lui c’è rimasto molto male, tanto da scoppiare in lacrime.

Potrebbe interessarti anche: GF Vip 6, Alex e Soleil inarrestabili: lui la tocca lì | “Lei è senza dignità”

Potrebbe interessarti anche: Alex Belli, il desiderio nascosto: cosa vuole fare insieme a Soleil e alla moglie Delia

Molto spesso si è parlato del fatto che Soleil fosse “cattiva”. Non essendo in grado di dire se sia vero o falso, certo è che si sa fare rispettare. Ha un bel caratterino ed è molto meglio non farla arrabbiare, come ha fatto Alex. Infatti proprio lui è finito a piangere disperatamente a causa sua.

Saremo finalmente giunti ad una conclusione di questa storia tra i due?