By

Alex Belli, concorrente del Grande Fratello Vip 6, sorprende tutti con un’affermazione del tutto inaspettata. Il suo desiderio nascosto che vuole realizzare proprio con la moglie Delia e con la vippona Soleil.

Negli ultimi mesi abbiamo assistito a scenari davvero impensabili, soprattutto se il protagonista è proprio il vippone Alex. Lo abbiamo infatti visto interpretare innumerevoli ruoli, creando delle sincronie “artistiche” con svariati concorrenti del programma ed in particolare con la vippona Soleil. La quale, ha aggiunto del suo, creando così un rapporto indissolubile. In molti come ben saprete, pensano che la loro sia solo una farsa ben riuscita che però, con il passare del tempo, sta andando a perdere.

Dopo la scomparsa della moglie, la quale prima entrava spesso nella casa per riprendere il marito chiedendogli rispetto, le cose hanno iniziato a prendere una piega del tutto diversa. Abbiamo infatti visto il concorrente deciso a lasciare la casa, anche se poi il suo ego ha vinto su tutto.

Alex Belli e l’assurdo desiderio che vorrebbe realizzare con la partecipazione della moglie

Il gieffino, vedendo che la sua relazione con la moglie stava ormai andando a rotoli, ha iniziato cambiare comportamento. Il tutto però è durato solo pochi giorni poiché subito dopo è ripartito con l’idea che tra lui e Soleil è presente un’intesa incomprensibile agli occhi degli altri. Evidentemente però è incomprensibile anche agli occhi della moglie poiché questa ha deciso di punto in bianco di lasciare la loro casa e non fare avere più notizie al gieffino. Nonostante questo però, nella mente del concorrente, balla un’idea del tutto impensabile.

Il suo più intimo desiderio infatti, confessato da lui stesso in confessionale, sarebbe passare del tempo insieme con la moglie e con la vippona Soleil. Ha perfino pensato a cosa potrebbe fare se le due andassero finalmente d’accordo.

Potrebbe interessarti anche: Alex Belli non lascia il GF Vip 6: “Ha un accordo con gli autori” | Cosa c’è in ballo

“Il desiderio più grande che ho, e che credo che sia possibile, è che Delia e Sole diventino amiche e poter fare capisci.. mmh, una griglia da me. Fare non so, una serata, un’aperitivo insieme”

Queste sono le parole che il vippone ha rilasciato all’interno del confessionale. Ebbene, sono molti i dubbi, bisogna inoltre ammettere che nelle sue parole pare che si celi un desiderio molto più intimo. D’altronde lui stesso ha affermato che non ci vedrebbe nulla di male a proseguire la relazione con Soleil e con la moglie Delia.