Manuel e Aldo sono due dei concorrenti che stasera lasceranno il Gf Vip 6. Non saranno i soli, a sorpresa anche un altro vippone ha deciso di andare via. Vediamo di chi si tratta.

Il reality show del Gf Vip 6 si protrarrà fino al 14 marzo, anche se avrebbe dovuto terminare proprio in data odierna.

I vipponi lasciano il Gf Vip 6

Invece di terminare in data odierna, 13 dicembre 2021, poco prima delle festività natalizie, il Gf Vip 6 subirà, proprio come l’anno scorso, un prolungamento. La trasmissione condotta da Alfonso Signorini, infatti, continuerà ad oltranza fino al 14 marzo 2022.

Proprio a causa di questo aumento del tempo di permanenza nella casa, la produzione ha dato la possibilità ai concorrenti di poter scegliere se rimanere oppure andarsene.

Prima di prendere questa decisione importante, tutti hanno avuto la possibilità di consultarsi con i propri parenti fuori. Alcuni hanno fatto già sapere la loro decisione, confermando che stasera, durante la diretta, lasceranno la casa di Cinecittà.

Il primo vippone che abbandonerà la casa è l’atleta olimpico Aldo Montano. Gli mancherebbe troppo la famiglia. Per lui, infatti, è stato un anno costantemente lontano da casa, tra olimpiadi e Gf Vip 6.

Un altro nome che aleggiava nell’aria e che è stato confermato, è quello di Manuel Bortuzzo. Il ragazzo, dopo aver sentito il padre, ha capito di non essere molto ben voluto dal pubblico a causa dei tentennamenti con la princess Lulù. Potrebbe decidere all’ultimo di rimanere ma l’aspettano gli allenamenti e la fisioterapia. Nella sua condizione, infatti, fuori dalla casa, si sottoponeva alla fisioterapia tre volte la settimana.

Un altro concorrente se ne andrà?

Da un dialogo intercorso tra Bortuzzo, Montano e Casella, è emerso che anche Giucas vorrebbe abbandonare la casa del Grande Fratello ma soltanto dopo le feste di Natale. L’illusionista avrebbe, infatti, rivelato che prolungare la sua permanenza per altri tre mesi non sarebbe per lui sostenibile:

“Ragazzi io le feste le faccio volentieri, però non reggo troppo oltre. Se sono 3 mesi in più dico di no. Mi nominate quando voglio? No, queste cose non mi piacciono”.

Questa la dichiarazione dell’illusionista ad Aldo Montano il quale ha dichiarato di avere già lo smoking pronto con cui uscire. Tuttavia, scopriremo solo stasera chi effettivamente abbandonerà per sempre la casa più spiata d’Italia. Infatti, Signorini chiederà a tutti i concorrenti se voler proseguire il proprio percorso all’interno del reality oppure concluderlo definitivamente.

Resta in forse Francesca Cipriani che, benché senta la mancanza del fidanzato, è titubante se rinunciare ad un’opportunità di tale visibilità. Per sapere chi esattamente lascerà la casa, non ci resta dunque che attendere l’appuntamento settimanale più atteso dagli spettatori italiani: il GF Vip!