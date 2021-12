Il concorrente Giucas Casella ha avvertito un malore improvviso all’interno della casa del GF Vip 6, i concorrenti preoccupati hanno cercato di soccorrerlo in qualche modo. Ecco cosa è accaduto realmente sotto gli occhi di tutti.

Il famoso concorrente del famigerato reality ha avvertito un malore improvviso, in molti hanno cercato in qualche modo di aiutarlo ed ora, fortunatamente, le sue condizioni sono stabili. Lui è uno dei pilastri all’interno della casa, porta gioia ed allegria senza creare mai scompiglio. Il vippone non si è mai schierato, per lui ogni concorrente merita la sua stima ed il suo affetto, odia particolarmente assistere a discussioni basate su argomentazioni futili.

Il suo percorso all’interno della casa è così limpido che gli autori hanno più volte pensato di rendere più frizzante la situazione facendosi aiutare da svariati complici.

Malore improvviso per il concorrente del GF Vip 6 Giucas Casella: ecco cosa lo ha scatenato

Il solare concorrente ha avvertito un malore improvviso, il tutto è avvenuto in diretta televisiva sotto gli occhi attenti delle telecamere del programma. I concorrenti presenti all’interno della casa hanno cercato di aiutarlo in qualche modo. Il quale ha provato una forte agitazione improvvisa per via di alcune confessioni a lui rivolte. Chi segue il Grande Fratello sa per certo quanto il vippone sia sensibile. Durante l’ultima diretta mandata in onda, Alfonso Signorini ha fatto trapelare una brutta notizia che lo riguarda in particolar modo.

Alcune persone hanno infatti occupato illegalmente la sua villa a Cefalù, a confermarlo è proprio un giornalista inviato sul posto che, con l’aiuto del fratello del concorrente, è riuscito a catturare delle immagini forti. Il tutto viene poi mostrato a Giucas, il quale inizialmente appare semplicemente preoccupato, successivamente però la situazione si complica e lui avverte un forte malore.

I concorrenti cercano di calmarlo in diretta tanto che un vippone preoccupato dice a voce alta:

“Basta poverino, calmatelo”

Nonostante questo però, dopo che il concorrente si è tranquillizzato, lo stesso si è reso disponibile nell’aiutare queste persone. Si è offerto infatti di pagar loro l’affitto di una casa così da lasciare la sua villa ed andare a vivere in un’abitazione a loro intestata. Assistendo alla scena, il conduttore non può far a meno che confessare, in realtà infatti era tutto uno scherzo. Al ché Giucas si è tranquillizzato del tutto, secondo molti però lo scherzo a lui fatto era sicuramente evitabile.