Dolce Vita, come si indossa: lo abbiamo fatto sempre nel modo sbagliato

Senza dubbio il Dolce Vita è un capo che non può mancare nell’armadio di una donna o di un uomo. Ma come si indossa? Non ci crederete mai, ma esiste un trucchetto davvero fantastico.

Il maglione a collo alto è elegante ma soprattutto molto comodo che si adatta ad ogni forma del vostro corpo. Non passa mai di moda e quando inizia a fare freddo, sia uomini e sia donne non possono farne proprio a meno. Ma siete pronti a scoprire come si indossa realmente? scopriamolo.

Tutto sul Dolce Vita

Non tutti sanno che le origini del Dolce Vita risalgono al 19° secolo e lo indossavano soprattutto pescatori, operai ed atleti, dunque, persone che non potevano indossare una sciarpa perché erano sempre in movimento.

Per proteggersi dal freddo sul collo ed evitare il mal di gola, sceglievano questo tipo di maglione a collo alto, che oggi è diventato un capo molto ricercato e glamour. E’ nato come un indumento maschile e solamente negli ’50 le donne cominciarono ad utilizzarlo, diventando una vera e propria moda.

Il boom arrivò quando personaggi molto famosi lo indossarono, come Marcello Mastroianni per il film “La Dolce Vita” o come dimenticare l’iconico maglione nero a collo alto di Steve Jobs, che sfoggiava in ogni occasione.

Come abbiamo detto è un capo davvero elegante, ma anche pratico e super comodo, che ci ripara perfettamente del freddo senza perdere quel tocco di stile, proprio per questo è unico nella stagione invernale. Ma come si indossa? scopriamolo.

Come indossarlo: il trucco infallibile

Il Dolce Vita è realizzato in vari colori e tessuti e filati, infatti, ha un’ottima vestibilità e riesce a nascondere i punti un po’ più critici del nostro corpo, ma mette in risalto il punto vita e il seno.

Ma qual è il trucco per indossarlo perfettamente? Innanzitutto è bene sapere che il collo alto e stretto spesso può rovinare l’acconciatura o anche il trucco, quindi è meglio metterlo prima di svolgere queste due operazioni.

Poi assicuratevi di piegare il collo in modo corretto, tiratelo su totalmente e risvoltatelo su sè stesso al contrario in modo ordinato, così non avrete mai più problemi e sarete pronti per uscire al caldo rimanendo chic.