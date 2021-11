By

Molti si chiedono se è preferibile la doccia fredda o calda. In linea generale, la temperatura dell’acqua deve essere ideale, compresa fra i 25 ed i 30 gradi per aiutare il sistema nervoso a scaricarsi dallo stress.

La doccia fredda d’inverno è più benefica di quanto si possa immaginare. Ricorda, però, che non dovrà scendere al di sotto dei 22°.

L’antico metodo Kneipp (doccia a contrasto) suggerisce di alternare acqua molto calda (per un minuto) e fredda (per un minuto) per 3-5 cicli. Questo sistema aiuta a rigenerare e disintossicare l’organismo.

Approfondiamo.

Doccia fredda anche d’inverno: benefici e controindicazioni

La doccia fredda apporta diversi benefici al corpo:

Stimola la circolazione mantenendo la temperatura corporea ideale, riducendo l’infiammazione e contribuendo a prevenire malattie cardiovascolari;

Restringe i vasi sanguigni donando luminosità alla pelle;

Chiude i pori rinforzando cute e capelli;

Non secca lo strato di sebo, barriera naturale che protegge pelle e capelli;

Calma e lenisce il prurito;

Aumenta l’assorbimento di ossigeno, la frequenza cardiaca e la reattività;

Riduce l’indolenzimento muscolare dopo l’allenamento, permettendo ai muscoli di rilassarsi e ripararsi;

Aiuta a perdere peso: spinge alcune cellule adipose (ad esempio, il grasso bruno) a generare calore bruciando i grassi.

Si consiglia di non fare docce fredde se si avverte già una sensazione di freddo e, soprattutto, in caso di influenza o infezioni. Questo perché la temperatura fredda potrebbe rivelarsi troppo aggressiva per il sistema immunitario.

Doccia calda: benefici e controindicazioni

Anche la doccia calda apporta benefici psicofisici:

Defatica e rilassa i muscoli perché attiva il sistema nervoso parasimpatico che provoca stanchezza;

In caso di raffreddore o infezione delle vie respiratorie dona sollievo: riduce i sintomi (tosse), decongestiona le vie aeree, scioglie il catarro;

Riduce le macchie in quanto dilata i pori della pelle e consente di pulire l’eccesso di sebo e lo sporco.

