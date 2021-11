Maglioni vecchi da buttare? Come riciclarli per le decorazioni di natale

Il riciclo è un arte, riciclare i maglioni vecchi da buttare quest’anno può risolverci il problema di addobbi o piccoli pensieri in modo creativo.

In questo articolo cercheremo di dare qualche idea su come riciclare i maglioni vecchi e farne non solo degli addobbi natalizi. Potremo realizzare da soli anche piccoli regalini da scambiare con parenti e amici.

Tutto dipende dalla nostra voglia di dare nuova vita a quel maglione a cui eravamo tanto affezionati!

Come riciclare i maglioni vecchi

Natale è sinonimo di atmosfera calda, bei momenti in famiglia, piatti raffinati… Senza dimenticare il maglione natalizio kitsch, ha il suo posto nelle tradizioni di questo periodo. Uno del tipo indossato da Bridget Jones per intenderci, con tanto di muso e corna d’alce per rendere simpatiche e calde le nostre serate natalizie!

Un maglione kitsch personalizzato

Il Natale è un’occasione per riciclare: addobbi realizzati con il cartone, con i vecchi maglioni tirati fuori dagli armadi per creare il tuo maglione kitsch personalizzato.

Non occorre andare molto lontano per creare un maglione natalizio, non c’è dubbio che se ne hai diversi in guardaroba da riciclare potrai personalizzare anche per tuoi bambini. La scelta cadrà sui maglioni di colore rosso, verde o bianco in modo che si ricordi il Natale.

Per realizzare i nostri maglioni natalizi dovremo ritagliare forme come alberi, stelle, renne, figure di Babbo Natale o quadrati (per creare regali) dai ritagli di tessuto.

Una volta che avrete tagliato anche dei rettangoli, legateli al centro per creare dei piccoli papillon. Infine prima di cucire posizionate gli elementi senza cucirli sul maglione natalizio per realizzare la disposizione di ciascuno. Quando sarete soddisfatti della creazione, potrai cucire tutto insieme e decorate con nastri, bottoni e perline.

Farne ghirlande e mini alberi di Natale

La ghirlanda di Natale è uno degli elementi più caratteristici della decorazione di questo periodo dell’anno. Che sia come elemento ornamentale sulla porta di casa o come centrotavola , una bella ghirlanda di Natale attira sempre l’attenzione. Un’idea creativa, per dare nuova vita a un vecchio maglione o sciarpa e realizzare un bellissimo ornamento natalizio.

per realizzarlo saranno sufficienti:

una corona di polistirolo

del filo di lana di colore simile al capo

oppure ago e filo o colla tessile

Se preferisci che la tua ghirlanda di Natale abbia una superficie liscia, puoi farlo anche usando un capo di maglieria particolarmente lungo e largo. Ecco come realizzarlo:

Prendi un pezzo di tessuto a maglia che sia grande e largo abbastanza da coprire completamente la corona. Avvolgere il tessuto attorno alla corona, tirandolo stretto in modo che non si formino pieghe.

Cucire entrambe le estremità sul retro della corona con ago e filo. Per fare ciò, cucire prima un lato e poi l’altro, cucendo a zigzag. Poiché il tessuto ha elasticità, non avrai molte difficoltà a cucirlo.

Una volta che hai vestito la base della corona con vestiti a maglia, è il momento di decorarla a tuo piacimento. Puoi mettere decorazioni in legno o palline di Natale o utilizzare materiali naturali come rami di abete. Puoi persino metterci sopra dei portacandele. Ancora una volta, non ci sono limiti alla creatività.

Gli alberi di Natale piccoli e colorati sono un elemento decorativo molto moderno che si può realizzare molto semplicemente, con del cartoncino e un vecchio maglione. In questo modo, darai un tocco originale e sostenibile alle tue decorazioni natalizie, anche se puoi anche farle da regalare ad amici e parenti.

Come sempre, puoi adattare l’idea a tuo piacimento e dargli un tocco personale. Ad esempio, puoi incollare piccole palline di Natale in tessuto o fiocchi decorativi sul tessuto. In questo modo ogni albero sarà unico!