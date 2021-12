Manuel Bortuzzo: età, storia, fidanzata, vita privata ed Instagram

Manuel Bortuzzo, la sua, come molti sapranno, è una storia di rinascita. Una storia che parla di forza di volontà: scopriamo di più su di lui…

Biografia di Manuel

Manuel Bortuzzo, il cui nome completo è Manuel Matteo Bortuzzo, nasce a Trieste il 3 maggio del 1999. Molto legato alla madre, che di professione fa la fornaia, durante la sua infanzia si trasferisce dal Friuli Venezia Giulia al Veneto, precisamente a Treviso.

Ed è proprio qui che Manuel inizia seriamente a coltivare la grande passione della sua vita: Il nuoto. Sin da piccolo, infatti, Manuel mostra una spiccata inclinazione per il nuoto, disciplina in cui tra l’altro sembra eccellere. A Treviso, Manuel ha la possibilità di allenarsi sotto la guida di un grande campione: Christian Galenda.

In adolescenza prosegue parallelamente sia gli studi superiori che gli allenamenti in piscina, che sembra essere il suo ambiente naturale. Poco dopo, si trasferisce ad Ostia, dove può allenarsi in uno dei centri sportivi di eccellenza per le giovani promesse del nuoto, in particolare il giovane Manuel eccelle nel mezzofondo, specialità alla quale dedica tantissime ore al giorno.

La vita di Manuel purtroppo cambia tragicamente il 3 febbraio del 2019, anno in cui rimane vittima di un colpo di arma da fuoco che gli lesiona il midollo in maniera irreparabile, costringendolo sulla sedia a rotelle. Ad assistere al tragico incidente, trattatosi molto probabilmente di uno scambio di persona, c’è Martina Rossi allora fidanzata di Manuel.

La rinascita di Manuel Bortuzzo

Dopo quello che sembra essere un colpo troppo duro per essere sopportato da chiunque, Manuel sceglie invece di provare a ripartire, torna in vasca per la riabilitazione e partecipa a molti eventi in cui cerca di motivare i giovani ragazzi.

Manuel sceglie di non arrendersi e continua il suo percorso riabilitativo contemporaneamente, sceglie di apparire sempre più spesso in TV, un mondo per lui nuovo, ma che diventa sempre più centrale nella sua vita. La sua prima apparizione sul piccolo schermo avviene nel programma Italia Si!, condotto da Marco Liorni.

Pubblica anche un libro dal titolo ”Rinascere, l’anno in cui ho ricominciato a vincere”. Manuel Bortuzzo è anche uno dei partecipanti della nuova edizione del GF Vip. Alle telecamere, Manuel ha dichiarato di voler entrare nella casa più spiata d’Italia per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema delle disabilitò e per mostrare come è la vita quotidiana delle persone con disabilità.