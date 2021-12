GF Vip 6, Alfonso Signorini si scaglia contro un concorrente del programma, la battuta infelice fa riflettere i presenti e tutti i telespettatori da casa. Ecco tutti i dettagli a riguardo dell’accaduto.

L’edizione di quest’anno non è neanche lontanamente paragonabile alle edizioni precedenti, secondo il parere di molti infatti nel programma non vi è presente la limpidezza e l’uguaglianza. Spesso abbiamo sentito parlare del teatrino costruito del concorrente Alex Belli, il quale coinvolge particolarmente la gieffina Soleil. Su questo argomento infatti il conduttore ha viaggiato molto, vendendo al pubblico la storia degli sfortunati amanti.

Il pubblico da casa e gli stessi partecipanti al programma sono ormai stanchi della continua storiella raccontata loro. Il conduttore televisivo, in quest’ultimo periodo sta incassando dei duri colpi, si vocifera infatti che il programma per colpa sua stia perdendo un’infinità di ascolti.

Alfonso Signorini contro un concorrente del GF Vip 6, scoppia la polemica contro di lui per le parole utilizzate

A quanto pare il conduttore prende spesso le parti di molti suoi gieffini, in particolare Alex e Soleil ovviamente. Altri concorrenti del programma però vantano una gran simpatia trasmessa del grande Alfonso Signorini, inoltre bisogna ricordare che nel Grande Fratello Vip vi sono presenti i volti più noti del mondo dello spettacolo. Questo quindi gioca a favore di entrambe le parti. Una coppia che ha suscitato molto scompiglio è proprio quella creata da Manuel e Lulù.

La loro storia d’amore è durata ben poco però, nonostante questo Lulù per il ragazzo provava e prova tuttora un grande affetto. A differenza sua, Manuel brama l’esatto istante in cui potrà sentire ed assistere all’eliminazione dell’ex fiamma. I due infatti sono ormai divisi, ognuno sta per conto suo senza rivolgersi neanche la parole.

Il conduttore ha quindi pensato bene di sfruttare l’occasione per girare il coltello nella piaga. Inizialmente è stato detto: “Mandatelo via, non può continuare così”– riferendosi alla situazione creatasi all’interno della casa per via della rottura con Lulù. Alfonso Signorini nella scorsa puntata ha inoltre affermato:

“Manuel devo dire che da quando la strada tua e di Lulù si è divisa, tu stai vivendo una seconda gioventù.”

Lulù, offesa dalle sue parole, non ha fatto altro che rimanere in silenzio senza esprimere il suo disaccordo. Lei è una persona educata ed estremamente gentile ed affettuosa, questo non è di certo un buon motivo per trattarla così.