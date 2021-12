Tovaglioli creativi, l’idea perfetta per la tavolata di Natale | Per principianti

A tavola, l’antica arte popolare giapponese degli origami con i tovaglioli creativi, può conferire al Natale un tocco elegante e fantasioso.

Se per questo Natale desideriamo una tavola originale possiamo far volare l’immaginazione e dare forme suggestive ai tovaglioli per dare un’aria diversa alla tavola e riempire di spirito natalizio cene e pranzi in famiglia!

Per le persone poco esperte, che desiderano cimentarsi nell’arte dell’origami del tovagliolo, sono presenti oltre ai numerosi libri, diversi suggerimenti online.

Per la tavolata di Natale, tovaglioli creativi

Quando ci si accosta alla creazione di tovaglioli creativi, occorre seguire attentamente le istruzioni e scegliere la “creazione” adatta alle proprie capacità, secondo i consigli per fare origami a tovagliolo.

Occorre ricordare che i materiali impiegati per gli origami a tovagliolo possono spesso alla fine fare la differenza. L’origami del tovagliolo comprende il modo di trasformare un tovagliolo ordinario, in un disegno per completare una tavola.

Si può decidere di impiegare tovaglioli di carta o di stoffa, anche se in questo caso l’origami ha bisogno di un maggiore impegno e conoscenza.

Inoltre quando si utilizzano dei tovaglioli di stoffa, si dovrà necessariamente utilizzare dell’amido per consentire al materiale di stare in posizione una volta piegato.

Tovaglioli e glitter

Uno spunto facile e molto decorativo, oltre che di tendenza, è quello di fare delle pieghe leggere nei tovaglioli e disporre dei coriandoli a tema festivo del Natale, come stelline dorate o argentate sulla tovaglia. Una formula adottata per le persone più pratiche, o per quanti non hanno tempo per decorare la tavola.

Tuttavia imparare a piegare i tovaglioli a forma di cappello, di ventaglio, di albero è più facile e veloce di quanto possa sembrare. E i risultati sono spettacolari!

Inoltre si può decorare la casa e la sala da pranzo, impiegando gli ornamenti della festa di Natale, come le bacche artificiali e alcune foglie di abete.