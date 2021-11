Decorazioni natalizie, le migliori fai da te per questo natale 2021

By

Le decorazioni natalizie fai da te, sono un modo creativo di far aspettare il Natale sia per i grandi che i piccini!

Quando pensiamo a addobbi natalizi economici, immaginiamo subito bricolage da fare da soli con materiali di riciclo.

Decorazioni natalizie fai da te

Decorare la casa per Natale con un piccolo budget è possibile, per l’arredamento natalizio di quest’anno. Potete mettere via il portafoglio e dare spazio alla vostra creatività.

Realizzare ghirlande riciclate – Solo le ghirlande simboleggiano la magia del Natale! A volte puoi persino crearli gratuitamente usando cose che hai già. Con pasta, pigne, rami, capsule di caffè. Un classico esempio è una ghirlanda da realizzare con i bambini con pezzi di stoffa come ai tempi dei nostri nonni.

Un’idea davvero fantastica è fare una ghirlanda con la pasta! Semplice ed è possibile farla con i vostri figli perché è un addobbo natalizio originale e non serve molto. Pasta, spago, vernice spray glitter oro e voilà!

Decorare con il vetro

I barattoli di vetro sono così pratici per tutti i tipi di conserve. Non solo sono disponibili in molte dimensioni e sono ermetici, ma sono anche riutilizzabili. Che si tratti di decorare, organizzare o preparare regali, tutto ciò che serve è un po’ di fantasia!

I barattoli di vetro possono contenere delle piccole pigne decorate e della frutta o spezie per aggiungere un tocco di calore alla tua casa! Un altra idea originale è ricreare dei globi di neve, di quelli che ci hanno fatto sognare da bambini.

Tavola e ripiani decorati

Gli ornamenti da posizionare sulla tavola non solo durante i pasti possono esser composti da un bouquet stagionale, magari di bacche rosse per creare la giusta atmosfera. Possono essere composti da candele e spezi profumate, in sintonia con il vostro arredo.

I vasi sono un classico, ma sempre un successo. Si possono trovare un’ampia varietà di design: basso e allungato, largo, alto…dove posizionare muschio o palline decorate.

Un vaso così decorato puoi posizionarlo non solo sulla tavola di Natale ma sul tavolo del soggiorno o su un tavolino della sala da pranzo e per farlo utilizzeremo grandi candele bianche circondate nel fondo da pigne al naturale o da noci.