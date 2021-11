Albero di Natale senza albero: l’idea natalizia salva-spazio

L’idea di fare un albero di Natale senza albero, può essere motivata da una mancanza di spazio, da convinzioni ecologiche o da un budget limitato.

L’albero di Natale, per tradizione, si fa l’8 dicembre, non importa di che tipo sia, tradizionale o di plastica, volendo possiamo crearlo noi, dando spazio alla nostra immaginazione.

Soluzioni natalizie alternative

Se il tradizionale albero di Natale piace sempre in occasione delle feste di fine anno, il fatto che perda gli aghi e che occupi spazio non piace a tutti. Non tutti possono permettersi di veder campeggiare per tutto il periodo natalizio un classico abete di Natale.

Senza contare che durante le festività natalizie, niente è più deprimente di un nudo muro bianco. Quindi non esitiamo a vestire le pareti di casa, anche con gli alberi salvaspazio creativi!

Albero di Natale senza albero

Oltre ad essere una vera alternativa salvaspazio per festeggiare il periodo natalizio negli ambienti limitati, ‘albero da parete infonde ai tuoi interni una nota ultra originale.

In generale, questo si presenta sotto forma di decorazioni da parete: adesivi colorati oppure lucine, che devono semplicemente essere fissati con l’aiuto di puntine. Così, il tuo albero luminoso non avrà nulla da invidiare alle classiche conifere.

Fortunatamente oggi ci sono molti modi per creare un albero di Natale originale e, soprattutto, salvaspazio.

Albero di Natale con decori a forma di stella

Si tratta di realizzare un albero di Natale con decori a forma di stella una soluzione originale con un tocco concettuale. Bastano pochi chiodi conficcati nel muro per appendere delle sospensioni della forma che preferisci, in questo caso si tratta stelle per ricordare quella che tradizionalmente si trova in cima al tuo albero.

Albero fatto con i rami

E’ un idea molto semplice che sarà d’ispirazione i seguaci dell’albero naturale. Per realizzarlo occorre raccogliere dei rami di abete, da disporre in una forma di abete sul muro, che in seguito si potrà decorare in modo molto sobrio con alcune palline di Natale dorate. Il risultato finale sarà un albero di Natale molto decorativo.

Albero appeso

Facilissimo da realizzare, ti basterà raccogliere dei rami di diverse dimensioni e assemblarli con la corda in modo che assumano la forma di una conifera. Infine non resta che impreziosire la tua creazione con piccole decorazioni colorate o dorate. Ecco fatto, devi solo appendere il tuo alberello di legno!

Per creare un albero originale, puoi usare una cornice di legno e mettere ghirlande a forma di albero è un’idea originale! Una volta che la cornice è decorata in stile natalizio, tutto quello che devi fare è scegliere dove metterla in attesa che Babbo Natale passi…