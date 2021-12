La trasmissione Gf Vip, con qualche cambio al palinsesto, continuerà ben oltre il 13 dicembre ma, qualche concorrente, ha deciso di abbandonare.

Il Gf Vip è stato prolungato fino a dopo Natale ma Katia Ricciarelli ha deciso di non rimanere in casa. Vediamo la reazione di Soleil alla notizia.

Il Gf Vip durerà fino a dopo Natale

Al Gf Vip, negli ultimi giorni, l’aria è diversa, quasi tesa. Questo perché ci saranno non solo nuovi arrivi ma anche delle partenze. Il 13 dicembre il reality show sarebbe dovuto concludersi, con tanto di vincitore. Così non sarà perché la produzione ha deciso di prolungare la permanenza dei concorrenti nella casa più spiata di Cinecittà.

Ai vipponi è stato chiesto chi volesse abbandonare e chi volesse proseguire la propria avventura. Il primo a manifestare l’intenzione di abbandonare la casa è stato Aldo Montano. Una decisione che è stata presa sin da subito e che lo sportivo ha confidato a Gianmaria che ci è rimasto parecchio male. Altri concorrenti che vorrebbero lasciare la casa del Gf Vip sono Davide Silvestri, Manuel Bortuzzo e Carmen Russo. Stessa cosa anche per Francesca Cipriani che sembrerebbe non vedere l’ora di trascorrere il Natale con il suo promesso sposo.

Anche Alex Belli sembrerebbe tentennare poiché è forte la voglia di uscire e chiarirsi con la moglie Delia Duran, rimasta fuori.

LEGGI ANCHE -> Gf Vip 6, Katia Ricciarelli “Subito eliminata” | Signorini non ci crede: ha violato il regolamento

Katia Ricciarelli lascia la casa

Un’altra vippona che non manterrà la sua permanenza nella casa sarà Katia Ricciarelli. Il tenore lo aveva già affermato nella diretta di lunedì ma la conferma è arrivata qualche ora fa. Un’uscita dovuta anche a degli impegni di lavoro che avrebbe proprio sotto Natale. Perciò, la Ricciarelli uscirà il 13 dicembre.

Katia lascia la casa e Soleil scoppia a piangere pic.twitter.com/u9l81EaJ96 — GossipeTrash (@GossipeTrash) December 10, 2021

LEGGI ANCHE -> GF Vip 6, lite esplosiva tra Soleil e Sophie: volano stracci | Lei tramortita: “Che arpia”

Sono rimasti tutti dispiaciuti dall’annuncio del tenore, in particolare Manila e Soleil. Quest’ultima, durante una cena elegante organizzata dalla produzione, si è lasciata andare ad un pianto liberatorio e poi ha abbracciato Katia come se non ci fosse un domani. Soleil avrebbe poi affermato di non sapere se riuscire a continuare.

Anche Manila Nazzaro ci è rimasta molto male affermando addirittura che, quando Katia se ne andrà, è come se andrà via un terzo della sua presenza al reality.