Furiosa lite al GF Vip 6 tra due concorrenti: Soleil aggredisce verbalmente e pesantemente Sophie, lei scoppia in lacrime e va via. Tutti i retroscena di ciò che è realmente successo all’interno della casa.

La tensione all’interno della casa del Grande Fratello Vip è ormai più che evidente. Dopo svariati mesi chiusi in un bolla, i concorrenti non riescono più a trovare un punto d’incontro e scoppiano così svariate incomprensioni, questo da origine a innumerevoli scontri. Ogni concorrente ha di per sé un carattere particolare, la situazione però non è ovviamente delle migliori.

Come ben saprete infatti si vocifera che il programma condotto dal famigerato Alfonso Signorini possa continuare per un periodo che varia dai 2 ai tre mesi ancora. Questa notizia non è piaciuta affatto ad alcuni vipponi, i quali presumevano di rientrare nelle proprie abitazioni prima delle festività natalizie.

Soleil contro Sophie, lei scoppia in lacrime: “Non ce la faccio più”. Ecco cosa è successo al GF Vip 6

Nell’ultimo periodo Soleil appare molto provata dalla situazione creatasi con il gieffino Alex, il quale è spesso accusato di seguire un vero e proprio copione. Lui stesso nell’ultima puntata mandata in onda ha confessato di voler abbandonare il programma per poter riconquistare la moglie Delia, la quale ha ormai perso ogni speranza. Infatti, Soleil è molto nervosa e, purtroppo, sfoga la sua frustrazione proprio contro i suoi compagni di percorso. La mal capitata di questa volta è proprio Sophie, la quale è stata aggredita verbalmente senza alcun motivo ben preciso.

Grazie alcune clip, andate in onda con i daytime, possiamo infatti assistere all’intera scena. Le prime parole iniziano ad arrivare con toni molto freddi, al ché Sophie decide di non rispondere seppur estremamente offesa. Confrontandosi poi con Katia però Soleil rincara la dose aumentando la gravità delle offese, attandosi perfino alla sua fisicità e facendo affermazioni sconvolgenti.

“Amore ma non sono offese, che sei piena di plastica è un dato di fatto non un offesa. [..] Cosa stai a prendertela, sei più piena di plastica che di personalità, perché hai più plastica nel corpo che personalità o intelletto. È un mio parere, è un mio pensiero, è inutile utilizzare questo tono da lagna.”

Queste sono l forti parole utilizzate dalla vippona, la quale non ha sicuramente pensato a quanto queste potessero fare del male a Sophie. Quest’ultima infatti è scoppiata a piangere ed ha deciso di ritirarsi nelle sue stanze. In suo soccorso però è corsa la Marini, dicendo:

“Sophie siamo tutti dalla parte tua perché lei ha fatto un attacco gratuito e senza motivo. Non si fa!”

Dopo l’accaduto in molti sono schierati dalla parte di Sophie, definendo Soleil come una vera arpia.