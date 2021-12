I telespettatori più attenti del Grande Fratello Vip sono rimasti senza parole davanti al comportamento della concorrente Katia Ricciarelli: scopriamo cosa è successo.

Katia Ricciarelli è senza dubbio una delle concorrenti più discusse di questa edizione. Lei è schietta e diretta, dice sempre ciò che pensa senza filtri. Ma non per questo non commette nessun errore. Nelle scorse ore ha violato una delle regole della trasmissione: ciò che è accaduto ha indignato l’intero web.

GF Vip e la frase imperdonabile di Katia Ricciarelli

Katia Ricciarelli, nella casa del Grande Fratello Vip è stata protagonista di vari scontri. Lei è la regina della casa, ma non per questo vuol dire che abbia un carattere facile. E’ una donna generosa e di cuore, però nelle scorse ore si è lasciata andare ad una frase davvero infelice su un nuovo vippone, Biagio D’Anelli, scatenando una gigante polemica.

Tutto è accaduto nella camera da letto, durante una chiacchierata con Soleil Sorge e Manila Nazzaro. Si parlava del fatto che la new entry dovrà dormire insieme alla “coppia artistica”, ovvero, con Belli e la Stasi. A a bassa voce la cantante ha detto:

“Ma Biagio è normale?”.

Una domanda davvero inopportuna che ha lasciato spiazzate le due vippone e anche tutti i telespettatori, infatti, l’ex Miss Italia le ha risposto:

“In che senso?”. Katia non capisce di aver commesso un errore di pessimo gusto e continua rincarando la dose:

“È gay? Spero di no, altrimenti si perdono tutti gli uomini a metà strada”.

Soleil e Manila, in quel momento, si sono trovate in difficoltà. Nessuno mai si sarebbe voluto trovare di fronte ad un’uscita così, ma non è la prima volta che accade una cosa del genere.

La cantante ha violato il regolamento del reality

Nel corso di tutte le edizioni del Grande Fratello, tantissimi concorrenti sono stati eliminati dal reality per aver pronunciato frasi omofobe o comunque offensive. Fa parte del regolamento del gioco, infatti, ogni vippone che pronuncia frasi discriminatorie, riceve un provvedimento disciplinare come ad esempio “la squalifica”.

Ma Katia Ricciarelli non è la prima volta che fa uscite infelici, infatti, la scorsa settimana parlando di Miriana Trevisan ha detto:

“Che str***a, ora le tiro una scarpa in faccia”, oppure, “Sembri un po’ ricc***ne”

nei confronti di Alex Belli. Certe espressioni andrebbero evitate perché sono veramente diseducative, Alfonso Signorini prenderà provvedimenti? lo scopriremo nella prossima puntata.