Durante una conversazione intercorsa tra Jessica e Manila, in cui fanno riferimento a delle telefonate, le due vengono censurate dalla regia del Gf Vip 6. Vediamo cosa è successo.

Che la regia del Gf Vip 6 agisca censurando diverse parole ed azioni dei concorrenti è ormai una cosa nota ai telespettatori da casa ed è successo anche stavolta.

Il rapporto tra Manila e Jessica

Al Gf Vip 6, oltre che storie d’amore, sono nate anche molte amicizie che, si spera, siano sincere e possano continuare anche al di fuori della casa. Una di queste, è l’amicizia tra Manila e Jessica che, però, dati gli ultimi trascorsi, sembra essersi incrinata.

Il motivo del discutere sarebbe stata la volontà, da parte delle due rimaste sorelle Selassiè, di servire a tutti gli inquilini del Gf Vip 6 una cena etiope, pur non tenendo conto dei gusti e delle intolleranze degli altri concorrenti. Benché toccasse anche a Manila cucinare, la concorrente ha deciso di non aiutare le sorelle. Una cena naufragata in un litigio con le accuse da parte delle Selassiè di non rispettare la cultura etiope.

Più volte Manila si è detta dispiaciuta che il rapporto tra le due si sia disintegrato. Una volta, infatti, si è confidata anche in sauna.

Una telefonata sospetta, che sia tutto preparato?

Anche dopo quella diatriba, però, Jessica e Manila hanno continuato, seppur in modo minore, a chiacchierare e a trascorrere del tempo insieme. Una volta, infatti, sono state sorprese dalle telecamere in cucina. Le due parlavano sottovoce facendo riferimento a delle telefonate.

Del resto, Jessica spesso viene censurata dalla regia e lei stessa ha fatto notare più volte, di non essere molto ben voluta dalla produzione. In particolare, le dicono sempre di stringere.

Forse, dato che la trasmissione è stata prolungata, le due vippone, prontamente censurate dalla regia, facevano riferimento a delle telefonate che, come l’anno scorso, il Gf Vip 6 mette a disposizione dei concorrenti. Molti di loro, infatti, trascorreranno il Natale tra le mura delle casa di Cinecittà e, per sentirsi più vicini a casa, potranno sentire per pochi minuti i loro cari.