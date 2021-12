Aldo Montano, concorrente del GF Vip 6, decide di abbandonare la casa nell’immediato. La reazione del vippone Gianmaria è davvero commovente: scoppia in un mare di lacrime. Ecco cosa si cela dietro questa decisione sconvolgente.

Come ben saprete nelle ultime settimane si è vociferato tanto sul presunto prolungamento del programma. Il reality infatti dovrebbe finire a breve ma alcuni concorrenti ed il conduttore stesso non sembrano ancora convinti di lasciare tutto in sospeso. La conduzione del famigerato Alfonso Signorini in realtà ha creato molto scompiglio poiché in molti pensano che non sia un ruolo completamente adatto a lui. I concorrenti stessi hanno dichiarato di essere stanchi di sentire sempre il solito “teatrino” montato sulla coppia Alex e Soleil.

Per questo infatti molti vipponi hanno pensato di abbandonare la casa se la situazione non fosse cambiata. La scelta di Aldo però non ha nulla a che fare con Alex e Soleil e né tanto meno sulla conduzione di Signorini.

Aldo Montano abbandona la casa del GF Vip 6,Gianmaria scoppia a piangere. Ecco il perché della sua scelta

Aldo è uno dei pochi concorrenti ha mantenuto la parola data e non ha fatto assolutamente in modo che le attenzioni potessero ricadere su di lui e su i suoi comportamenti. Come molti altri concorrenti anche il vippone ha la sua dolce metà che lo attende al di fuori della casa. A differenza di molti però, come ad esempio Alex e Soleil, lui non ha mani mancato di rispetto alla sua sposa.

Alcune settimane fa la moglie ha deciso di fargli una sorpresa in diretta televisiva, mandando un video alla redazione per il suo compleanno. Aldo molto emozionato per le parole della moglie, nota un dettaglio che gli lascia molti dubbi. Olga infatti si trovava in Russia, dai nonni, il vippone ha sospettato che la moglie quindi sia stata avvisata del prolungamento del programma e per questo sia andata via dall’Italia.

Questo gioco incerto del GF Vip non è affatto piaciuto al gieffino e per questo, senza pensarci troppo, ha deciso di abbandonare il programma. Parlando con il vippone Gianmaria infatti ha confessato le sue intenzioni dicendo:

“Se rimarrei qui dentro oltre la data prestabilita? Ma che sei matto?! Ho già ordinato il mio smoking come se fosse la finale.”

Queste parole hanno suscitato molto dolore in Gianmaria poiché il vippone è molto legato al campione olimpico, ha però accettato silenziosamente la sua decisione. A breve quindi, Aldo abbandonerà definitivamente la casa del Grande Fratello Vip per tornare nelle braccia della moglie.