Alla diretta di ieri del Gf Vip Nicola Pisu si è mostrato distrutto da una scena. Vediamo cosa è andato in onda e perché.

Al Gf Vip, probabilmente, è nata una nuova coppia. Si tratta di Biagio e Miriana. Ospite in studio, Nicola si è mostrato provato.

Gf Vip: è nata una nuova coppia?

Ieri sera, lunedì 6 dicembre 2021, è andata in onda la diretta del Gf Vip. Alfonso Signorini, dallo studio ha fatto il punto sulla situazione all’interno della casa di Cinecittà. Anche questa volta, molto spazio è stato dedicato alla storia d’amicizia/amore tra Soleil ed Alex Belli.

Non solo, la passione sembra essere esplosa anche tra Sophie e Gian Maria, di nuovo. Sì perché i due si erano già avvicinati in passato per poi allontanarsi. Questa volta, a rendere più disinibita l’ex tronista è stata complice una parrucca bionda. Quando l’indossa si trasforma in Charlotte: una ragazza più libera di manifestare i suoi sentimenti.

Grazie al nuovo ingresso di Biagio D’Anelli un po’ di movimento si è visto anche sotto le coperte di Miriana Trevisan.

Il turbamento di Nicola Pisu

Alfonso Signorini, dunque, durante la diretta, ci ha tenuto ad indagare sulla nuova pseudo coppia e sull’avvicinamento tra i due coinquilini della casa del Gf Vip. Anche se hanno smentito ci siano stati momenti di passione, i due si sono mostrati, durante la settimana, molto vicini.

Il conduttore, perciò, ci ha tenuto a precisare che sarebbe bello vedere, all’interno della casa, una coppia finalmente normale. Al che, Nicola Pisu, ex concorrente e fiamma della Trevisan, è sbiancato dalla sua poltrona di ospite in studio. Sì, perché con lui, quando era in casa, non ci ha mai voluto dormire sostenendo che fosse troppo giovane per lei.

LEGGI ANCHE -> GF Vip 6, Biagio si butta addosso a Soleil davanti a Alex: lui impazzisce e sculaccia

Da quando è uscito Nicola, che alla Trevisan ha fatto una corte spietata fino alla fine, la subrette sembra stia vivendo tra le mura della casa una ritrovata libertà e vita. Balla, è più sorridente e partecipativa e ciò si vede anche quando cade tra le braccia del nuovo concorrente Biagio.

Per questo suo comportamento è stata giudicata dall’opinionista Sonia Bruganelli come parecchio incoerente con le sue azioni. Lo stesso sentiment si è avuto anche tra il pubblico che ha accusato la Trevisan di aver preso in giro il figlio di Patrizia Mirigliani.