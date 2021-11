Delia Duran, chi è: età, altezza, lavoro, Instagram e vita privata

By

Chi è la bellissima e affascinante Delia Duran, compagna dell’attore Alex Belli attuale concorrente del Grande Fratello? Conosciamo meglio alcuni particolari della sua vita.

Delia Duran chi è?

La bellissima Delia Duran nasce il 17 aprile del 1988 a Merida. Il suo vero nome però è Nusat Del Valla Duran Perez.

La sua sembra essere un infanzia bella e felice insieme ai suoi genitori e crescendo decide di studiare recitazione per realizzare il suo sogno, ovvero quello di diventare una famosa attrice. La giovane in contemporanea decide anche di affrontare gli studi di marketing per diventare una manager a tutti gli effetti.

Ma la sua grande passione però è quella di diventare un attrice affermata. La giovane infatti nel suo paese riesce infatti a recitare in alcune telenovele venezuelane dove riceve un discreto successo.

Solo successivamente però la giovane Delia decide di giungere in Italia dove trova impiego come fotomodella e subito dopo decide di cimentarsi nel mondo della recitazione. La giovane infatti ha anche interpretato alcuni ruoli all’interno di alcune fiction molte seguite dal pubblico italiano come “Il bello delle donne” nel ruolo di Elena e nella fiction “Onore e rispetto”.

La giovane però nonostante il futuro roseo, sicuramente non ha avuto un passato amoroso altrettanto roseo. La giovane infatti è reduce di un matrimonio fallito alle spalle. La bella Delia infatti è stata spesso al centro del gossip, soprattutto nell’ultimo periodo a causa proprio marito.

La giovane infatti attualmente è legata sentimentalmente all’attore Alex Belli. I due si sono sposati il 26 giugno 2011 in rito religioso, accompagnati da amici e parenti. Attualmente Alex è un concorrente della casa del Grande Fratello, ma la loro storia d’amore è messa in discussione proprio per alcuni atteggiamenti equivoci che Alex mostra nei confronti della bella coinquilina Soleil Sorge.

I due infatti sembrano essere molto complici e a quanto pare la bella Delia non sopporta questa complicità tra i due.

Delia Duran Instagram

La giovane attrice oltre ad essere molto discussa dal gossip è anche molto seguita sui social. Delia Duran infatti vanta circa 250 mila followers, un numero per niente male. Il suo profilo infatti è composta da centinaia di foto insieme al marito Alex Belli, foto che presentano anche migliaia di like.