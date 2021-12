Ad Amici è tempo di confessioni: la prof Alessandra Celentano si sfoga e si commuove insieme ad una sua allieva. Vediamo cosa è successo.

Dopo anni di carriera nelle scuole di balletto in giro per il mondo, Alessandra Celentano è una presenza fissa tra le docenti di Amici.

Una dura dal cuore tenero

Anche se ad Amici è nota per la sua severità, la professionalità della professoressa Alessandra Celentano è innegabile. Del resto, la sua è stata una carriera stellare, iniziata da giovanissima. La danza l’ha portata nelle scuole e nei teatri più prestigiosi e a lavorare a fianco di grandi nomi.

Oggi, il suo volto è noto ai più grazie al talent show di Maria De Filippi e sarebbe impensabile Amici senza di lei. Sotto la sua scorza dura, però, ci sono anche tante problematiche e, sicuramente, un cuore tenero.

La Celentano, infatti, non ha mai nascosto di essere stata molto tenace per ottenere ciò che voleva nella danza. Ha raccontato di non essersi mai accontentata, anche se il suo non era proprio un corpo nato per danzare. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni raccontò di allenarsi molto duramente per poter raggiungere una forma fisica sempre più perfetta.

Allenamenti che la portarono ad avere problemi di salute e che tutt’ora hanno inciso sul suo fisico. Ultimo, l’intervento al piede per via della sindrome dell’alluce rigido.

Amici, lo sfogo con l’allieva

Una confessione, quella sulla sua forma fisica, che si è ritrovata a fare anche con un’allieva della scuola di Amici. Alla ragazza ha raccontato che, ai suoi tempi, era alta e tanta. Per raggiungere la forma ideale per ballare, doveva lavorare tre volte tanto:

“Dovevo fare dei sacrifici enormi”.

Ecco perché, spesso, i suoi commenti e rimproveri agli allievi sono severi, perché la prof parla con cognizione di causa: le ha vissute sulla sua pelle. L’unica cosa è trovare il modo di superare le crisi: il giorno dopo si farà meglio.

Inoltre, l’umanità della prof si è vista anche quando ha detto a Carola di esserci se dovesse avere bisogno di qualsiasi cosa. L’incontro tra la Celentano e Carola si è risolto con un sorriso più sciolto.