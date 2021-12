La temutissima insegnante della scuola di Amici, Alessandra Celentano, si cimenta in un riscaldamento degno di una prima ballerina.

Chi l’avrebbe detto che Alessandra Celentano fosse ancora così snodata dopo aver smesso di calcare i palcoscenici da un bel po’ di anni?

Alessandra Celentano e la sua carriera

L’insegnante della scuola più amata della tv, Alessandra Celentano ha una carriera invidiabile alle spalle, che forse non tutti conoscono. La danza è sempre stata la sua passione tanto che iniziò a studiarla sin da bambina. Figlia di Alessandro Celentano, il fratello del famoso Adriano Celentano, si è poi perfezionata all’Opera di Stato di Budapest. Poi, vincitrice di una borsa di studio, arrivò a Reggio Emilia per frequentare il Corso di Perfezionamento Professionale. Un luogo dove poi divenne insegnante.

Negli anni ’80 fu prima ballerina per molti coreografi importanti e andò in tournée in tutto il mondo. Dopo aver lavorato come assistente alla coreografia di Gheorghe Iancu, ricoprì il ruolo di maître de ballet in alcuni tra i maggiori teatri d’Italia. La docenza è arrivata come ospite in molti teatri internazionali.

Sin dal 2003 è una delle insegnanti più temute ed amate del mondo della televisione, grazie al programma Amici. La docenza, in generale, è arrivata a causa di un problema di salute che accomuna molti ballerini ovvero la sindrome dell’alluce rigido, che l’ha vista sotto i ferri diverse volte.

La sfida con Lorella Cuccarini

Anche se Alessandra Celentano non calca i palcoscenici da un po’ di tempo, è ancora molto snodata. Infatti, durante un daily di Amici si è messa a fare stretching. Tra un allungamento e un altro, i telespettatori hanno potuto constatare quanto sia semplice per lei fare una spaccata.

Mentre si allungava, Alessandra Celentano ha ricevuto una busta rossa da Maria De Filippi. In sala, è stata raggiunta anche da Lorella Cuccarini. Le due, nella scuola, si mostrano sempre l’una l’opposto dell’altra. Basti vedere anche il semplice modo di vestirsi. Quando ricevono la busta, infatti, anche la Celentano ci tiene a rimarcare la loro diversità: l’una in un completo glicine (la Cuccarini), l’altra in total black.

Insieme, le due docenti di Amici, hanno scoperto che dovranno confrontarsi in una sfida di ballo con Raimondo Todaro. Lo scontro si prospetta epico ed avverrà domenica 28 novembre nel corso del consueto appuntamento serale.