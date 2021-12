By

All’interno della casa del Grande Fratello Vip, i concorrenti litigano e si affezionano creando dei veri rapporti di amicizia, proprio come è accaduto tra Aldo Montano e Gianmaria Antinolfi.

La decisione di Aldo Montano sta facendo soffrire il suo amico Gianmaria. L’imprenditore campano è rimasto davvero sconvolto, infatti, sta provando in tutti i modi a far cambiare idea al noto schermidore: scopriamo cosa è accaduto nelle scorse ore nella casa più spiata d’Italia.

GF Vip, addio ad Aldo Montano? tutti i dettagli

In questi ultimi mesi abbiamo conosciuto ogni sfaccettatura di Aldo Montano. Il noto schermidore ha dimostrato di essere un grande concorrente all’interno della casa del Grande Fratello Vip, infatti, il pubblico è follemente innamorato di lui.

In molti credono che lui sia il vincitore di questa sesta edizione del reality di Alfonso Signorini. Ma a quanto pare non lo vedremo mai in finale, perché Aldo ha già deciso di voler uscire definitivamente dal GF Vip.

Lo ha annunciato proprio nelle scorse ore, quando lui e gli altri concorrenti hanno rivelato di aver capito che il reality non finirà a dicembre ma a metà marzo. Lo schermidore ha quindi già rivelato il suo ritorno a casa. Sembra sicuro della sua scelta, il motivo che lo spinge di più ad abbandonare la casa più spiata d’Italia è la mancanza di sua moglie e dei suoi due figli.

Purtroppo, il suo abbandono sarà un duro colpo da affrontare, soprattutto per Gianmaria. I due hanno stretto un bellissimo rapporto, proprio per questo, sta cercando in tutti i modi di convincere Aldo a rimanere: scopriamo di più.

Gianmaria Antinolfi costringe Aldo Montano a rimanere al GF Vip

Come vi abbiamo già raccontato, tra Gianmaria Antinolfi e Aldo Montano c’è un’amicizia davvero speciale. I due hanno instaurato un rapporto bellissimo, che probabilmente continuerà anche fuori dal programma del GF Vip.

Nelle scorse ore, però, a Gianmaria è crollato il mondo addosso quando lo sportivo ha confessato di non aver nessuna intenzione di rimanere oltre il 13 dicembre e sicuramente uscirà a breve. Infatti, alla domanda: “Tu rimani qui dentro?”, Aldo ha risposto:

“Ma che si matto? Ho già ordinato il mio smoking come se fosse la finale”.

Insomma, il prossimo lunedì potremo vedere l’abbandono di uno dei più grandi concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Sicuramente Alfonso Signorini cercherà di fargli cambiare idea, anche se Montano sembra molto convinto della sua decisione.