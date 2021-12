Aldo Montano, siamo abituati a vederlo sempre gentile e sorridente, ma non tutti conoscono il suo lato oscuro: tutta la verità sul noto schermidore.

Nel corso delle ultime settimane abbiamo conosciuto Aldo Montano. E’ un uomo che crede nei valori e ha sempre una parola buona per tutti. Insomma, una persona speciale al quale è impossibile non voler bene. Nelle scorse ore al Grande Fratello Vip, ha raccontato di essere stato molto aggressivo e di aver addirittura alzato le mani.

Aldo Montano e l’impensabile aggressione

Il noto campione Aldo Montano è uno dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip più apprezzati dal pubblico di Canale 5. E’ gentile, altruista e molto divertente, lo ha dimostrato soprattutto con il forte legame che ha costruito con Manuel Bortuzzo.

Come tutti sapranno il gieffino è un atleta plurimedagliato che ha portato in alto il nome dell’Italia in tante gare come le recenti Olimpiadi di Tokyo. Ovviamente, ogni sportivo porta con sé il valore del sacrificio e della disciplina, ma in alcuni momenti questi principi possono venire a mancare.

Nelle scorse ore Aldo Montano ha raccontato un lato di sé che nessuno ha mai conosciuto, soltanto una volta all’interno del Grande Fratello Vip, abbiamo visto lo schermidore mettere le mani addosso ad una persona: scopriamo di più.

Lo sconcertante racconto

Durante una chiacchierata con i suoi coinquilini, Aldo ha raccontato di essere una persona super disponibile e buona, ma quando perde la ragione è impossibile fermarlo: “Io sono estremamente ignorante quando mi si tocca su alcuni argomenti, (…) Ho messo sempre passione eccessiva in quello che ho fatto, ho picchiato arbitri, ho aggredito avversari, ho mandato a ca**re chiunque.”

Lui è un uomo sincero, ma anche estremamente impulsivo, per questo, quando perde completamente le staffe è irriconoscibile, proprio come è successo negli scorsi giorni con Alex Belli.

Aldo aveva perso totalmente la pazienza, infatti, si è avvicinato in maniera molto aggressiva e ha dato una forte pacca sulla spalla al noto attore di Centovetrine, dicendogli: “Dai forza vieni. Dai fammi vedere, fai la guerra. A te piace la lingua. Fai la guerra con la lingua. Bravo, testa di caz**”. Fortunatamente Miriana Trevisan li ha divisi, evitando una feroce rissa.