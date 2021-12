By

Sempre più vicini i concorrenti del GF vip 6, Gianmaria e Soleil: Alex si accorge della situazione e sbotta contro il gieffino. Sarà anche questa gelosia artistica? Tutti i dettagli su ciò che è accaduto all’interno della casa.

Ogni mossa compiuta da Alex e Soleil sembra ormai una mossa pilotata, ovvero recitata dagli stessi con l’intenzione assurda di far aumentare le voci sul proprio conto. Inizialmente i due si definirono semplici amici, la situazione pian piano però è letteralmente cambiata. Anche se Ales e Soleil sono perennemente insieme, in pochi credono che tra i due ci sia vera alchimia, passione e attrazione senza ombra di dubbio ma non alchimia.

Le emozioni che i due stanno provando all’interno della casa appaiono così forti che lasciano un velo di mistero: Alex è davvero innamorato di Soleil o entrambi stanno sfruttando l’occasione per ottenere i risultati sperati?

Alex e Soleil, Gianmaria si avvicina troppo a lei e il gieffino esplode.

Nessuno attualmente conosce la vera risposta a questa domanda, il dubbio quindi rimarrà finché non saranno loro stessi a confessare la natura delle loro azioni. Attualmente, vere o no, le emozioni sono evidenti e la tensione è ormai palpabile. Alex infatti ha iniziato a “provare” della gelosia nei confronti della gieffina, perfino la presenza troppo vicina di un amico inizia a dargli fastidio. Questa volta il mal capitato è proprio Giamaria, il quale non ha agito assolutamente con malizia o con altri scopi, bensì ha compiuto semplicemente un gesto amichevole, ovvero abbracciare Soleil.

Gesto non gradito evidentemente da Alex, il quale si è subito alterato ed ha iniziato ad alzare la voce contro il concorrente. Il tutto viene poi giustificato come atto di estrema gelosia nei suoi confronti. Le parole da lui usate però sono davvero taglienti.

“Senti Gianmaria ma perché queste storie qua non le vai a fare con le altre? Queste prove di trasmissione, perché non le vai a fare con la Marini? Perché decidi di fare queste robe qua con Soleil che mi fanno girare i cog***ni“

Prove di trasmissione? Ebbene sì, il gieffino è stato aggredito verbalmente per un semplice abbraccio. Fortunatamente Gianmaria non si è opposto ad Alex e lo ha lasciato nel suo brodo. Dove andranno a parare questi due?

Desirèe Cirisano