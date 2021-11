Patate, come fare per non farle germogliare: il metodo definitivo

By

Praticamente prive di grassi, le patate sono un’ottima fonte di carboidrati, principalmente amido e forniscono anche fibre, vitamina C e B e potassio.

Le patate non contengono glutine, quindi perfette per chi non può consumarlo o desidera fare una dieta che ne sia privo.

Le patate, come conservarle correttamente

Ci offrono tanto eppure poi, quando li acquistiamo e li portiamo a casa, li lasciamo sistemati e riposti in qualsiasi modo nella dispensa. Oggi vedremo come conservare correttamente le patate in modo che durino più a lungo fresche e ben conservate , perché è un tubero e richiede condizioni speciali dal resto delle verdure.

Ovviamente le avremo acquistate integre, sode e senza alcuna presenza di germogli. Appena arriviamo dal negozio cambieremo il sacchetto delle patate, soprattutto se i trovano nella plastica. Idealmente, dovresti conservarle in un panno scuro o in sacchetti di rete con dei fori che favoriscono la traspirazione, mai di plastica.

Funzionerebbe anche una cassetta di legno con fessure il cui interno è coperto con giornali o sacchetti di carta. Non dobbiamo dimenticare che sono ortaggi che respirano, quindi dobbiamo permettere all’aria di fluire dove le conserviamo.

Controllare la temperatura

La temperatura che abbiamo di solito nelle nostre case, intorno ai 20ºC, non è la più adatta per conservare le nostre patate. A queste temperature la patata perde acqua, si ossida e germoglia.

D’altra parte, se le mettiamo in un luogo freddo, per esempio il frigorifero, la patata si scurisce e cambia il suo particolare sapore, diventando più dolce a causa della perdita di amido, quindi non si frigge bene.

L’ideale sarebbe trovargli un posto nella nostra dispensa o nel garage con una temperatura ch si aggiri intorno ai 7-11 gradi. Quella sarà la temperatura perfetta per una lunga conservazione.

Lontana dalla luce

La luce farà perdere dimensione e turgore alla patata, e favorirà la comparsa di composti chimici come glicoalcaloidi e clorofilla, che se interagiscono tra loro, la faranno diventare più amara e verdastra, diventando addirittura tossica per chi la consuma.

Nessun vicino

È abbastanza comune vedere in molte case che patate e cipolle vengono conservate insieme. Questo è un errore, le cipolle rilasciano un composto che fa durare meno le patate e si rovinano.

Quindi non mescoliamo, ognuno nella sua scatola e al suo posto. Inoltre mai lavare le patate prima di conservarle. Anche se sono piene di terra lavarle le predispone a marcire, meglio pulirle con una spazzola apposita e lavarle solo prima del loro impiego.