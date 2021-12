GF Vip 6, la mano di Alex Belli accarezza Soleil e finisce proprio lì. La telecamera ha inquadrato il momento. Il video è diventato virale.

Continua l’amicizia particolare tra Alex Belli e Soleil Sorge. Il video che sta girando sul web e che è diventato virale, ha scioccato tutti. La mano di Alex scivola nel punto proibito.

Alex Belli senza freni, la sua mano scivola troppo in basso

Continua la confidenza, forse un po’ troppa, tra Alex Belli e Soleil Sorge. L’attore e l’influencer italo-americana sono da settimane i protagonisti del Grande Fratello Vip 6 per via della loro amicizia particolare che non piace per nulla alla compagna di lui, la modella venezuelana Delia Duran, ma neanche ai telespettatori.

Il web è diviso. Se da un lato i fan rimproverano Alex di non essere un uomo fedele, dall’altro, sotto torchio c’è anche Soleil Sorge che continua a non prendere le distanze da un uomo sposato.

In un video che è diventato virale, si vede il fotografo e attore di CentoVetrine coccolare Soleil Sorge nel letto e, ad un certo punto, si nota la sua mano scendere un po’ troppo nei pantaloni.

La ‘mano morta’ di Alex Belli sdegna il web

Le telecamere del Grande Fratello hanno ripreso tutto. Alex e Soleil Sorge sono protagonisti di un altro video che ha lasciato il web senza parole. Mentre si trovano nella stanza da letto, sopra il lettone, Alex Belli e Soleil Sorge continuano a coccolarsi.

I due, parlando del più e del meno, sono sempre più vicini e ad un certo punto, l’attore di CentoVetrine ha compiuto un gesto che i più non hanno reputato per nulla carino. Mentre Soleil parla, il fotografo, che le stava dolcemente accarezzando la schiena, spinge la sua mano nei pantaloni della Sorge arrivando quasi a toccarle il sedere.

Questa scena non è stata per nulla gradita ai fan i quali hanno criticato il comportamento di Alex. Un dettaglio però non è passato inosservato. Il gieffino, mentre compiva questo gesto poco signorile nei confronti dell’influencer italo-americana, aveva al dito la fede che dovrebbe simboleggiare il suo amore eterno per Delia Duran, la quale intanto ha abbandonato il tetto coniugale.