Il nuovo concorrente del GF Vip 6, Biagio si butta letteralmente addosso alla gieffina Soleil. Alex Belli, vedendo l’intera scena, perde la testa e si scatena contro di lui per via dell’incredibile gelosia.

All’interno della casa è davvero impossibile rimanere impassibili di fronte a persone con cui si condivide la propria quotidianità. Il programma è iniziato ormai da diversi mesi ed i vecchi concorrenti hanno legato un po’ tutti fra loro, creando così anche vari gruppetti. I nuovi concorrenti del programma quindi hanno avuto un po’ di difficoltà a farsi spazi fra i vari affetti che già legano i gieffini.

Tranne ovviamente per i vari personaggi famosi che già nutrivano profonda stima e simpatia per i gieffini. Biagio è uno dei pochi che ancora non ha deciso di schierarsi dalla parte di nessuno, nutre però grande simpatia per la gieffina Soleil, attuale amica intima di Alex.

Alex furioso contro Biagio per via di un avvicinamento dei gieffini del GF Vip 6 Soleil e Biagio. Ecco cosa è successo

Come ben saprete nell’ultimo periodo tra i due concorrenti Alex e Soleil si è creato un legame che sta facendo discutere molti. I due infatti sono ormai molto intimi, dormono insieme e passano la maggior parte del tempo assieme, iniziano inoltre a nutrire della vera gelosia l’una per l’altro. Ovviamente questa assurda situazione non piace molto ai rispettivi compagni che li attendono silenziosamente fuori.

Durante la messa in onda di degli innumerevoli daytime, le telecamere hanno inquadrato una scena del tutto inaspettata. I tre concorrenti stavano tranquillamente dialogando quando Biagio, nuovo arrivato, decide di saltare letteralmente addosso a Soleil. A questo punto Alex non ha iniziato ad innervosirsi notevolmente tanto che ha “sculacciato” Biagio per il gesto da lui compiuto.

Alex ovviamente ha completamente frainteso il gesto del gieffino, il quale non ha assolutamente agito in cattiva fede, anzi, il suo era solo un gesto compiuto in amicizia. Fortunatamente però tra i due i toni non si sono scaldati più del dovuto.