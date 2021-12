Alex Belli su tutte le furie. Il gieffino è stato ‘derubato’ in casa da uno dei suoi coinquilini. Ecco che cosa è accaduto nei dettagli, scopriamolo insieme.

Il fotografo ed ex attore di CentoVetrine è arrabbiatissimo. Il gieffino ha subito un furto da uno dei suoi coinquilini e ha perso le staffe. Ecco che cosa gli è stato sottratto.

Alex Belli derubato in casa: chi ha fatto cosa

Non sono giorni semplici questi per Alex Belli. Da qualche puntata il fotografo e attore è nell’occhio del ciclone per il triangolo amoroso con la sua compagna, Delia Duran e la sua coinquilina, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Soleil Sorge.

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, il gieffino ha confessato di provare un sentimento per Soleil che va oltre l’amicizia. Dopo queste dichiarazioni, Delia Duran ha pubblicato un post su Instagram che ha lasciato tutti senza parole.

La Duran ha scritto di essere stanca di questa situazione e di aver bisogno di prendere un po’ di tempo per sé stessa allontanandosi dai social e da Milano. Dove si sia rifugiata, per il momento, non è dato sapere ma effettivamente da qualche ora è scomparsa da Instagram e di lei si sono perse le tracce.

Le cose non vanno meglio per il fidanzato Alex che qualche ora fa è stato protagonista di un furto ordito ai suoi danni da parte di un altro concorrente.

Furto in casa: volano parolacce. L’attore di CentoVetrine su tutte le furie

Alex Belli su tutte le furie. Nelle scorse ore l’aria in casa è diventata sempre più pesante a seguito di un furto che ha interessato l’attore di CentroVetrine. Volano parolacce e i toni si accendono. Che cosa è accaduto?

Nelle registrazioni mandate in onda, si vedono alcuni coinquilini seduti a tavola a consumare in allegria il pranzo. Alex, che aveva già preparato la sua insalata, si reca in cucina per prendere alcune stoviglie e al suo ritorno trova un’amara sorpresa: qualcuno ha messo le mani nella sua insalata rubando letteralmente alcuni ingredienti!

Alex perde le staffe: l’avocado con cui ha condito il suo contorno gli è stato sottratto. Il gieffino chiede che il colpevole si faccia avanti, ma nessuno sembra aver visto nulla. Volano parolacce e insulti. Momenti di grande tensione al GF Vip.