Ciambelline al vino di Benedetta Rossi: sfiziose e croccantissime

Sono sufficienti 5 ingredienti per fare delle squisite Ciambelline al vino, la ricetta di Benedetta Rossi per una merenda sfiziosa.

Si preparano in pochissimo tempo e sono perfetti per un fine cena in casa, ideali da sgranocchiare con gli amici.

Un classico casareccio: Ciambelline al vino

Ideali per essere “pucciate” nel vino, possono essere gustate ache da sole, le ciambelline al vino sono una merenda sfiziosa per queste fredde serate invernali.

Si tratta di una ricetta tipicamente meridionale. Le varianti arrivano dalla Puglia, dalla Campania, e dalla Calabria quella che segue è la ricetta di Benedetta Rossi. Scopriamo cosa occorre e come prepararle.

Ingredienti

200 ml vino bianco

200 ml olio di semi di girasole

2 cucchiai zucchero + q.b. per guarnire

16 g lievito per dolci 1 bustina

500 g farina 00

Preparazione

Versiamo in una terrina 200 ml di vino bianco, e 200 ml di olio di semi di girasole, oltre i 2 cucchiai di zucchero e la bustina di lievito per dolci.

Incorporiamo i 500 g di farina setacciata un poco per volta. Lavoriamo l’impasto fino a renderlo ‘corposo’ e riprendiamola lavorazione manuale sul tavolo, dovremo alla fine aver utilizzato la farina completamente.

In un piatto fondo versiamo dello zucchero e mettiamo della carta da forno, nella leccarda o in una teglia. Siamo pronti a preparare i nostri taralli: allunghiamo sulla tavola, utilizzando il palmo delle mani una piccola quantità di impasto, e facciamone un bastoncino che ripieghiamo su se stesso per dare la classica forma circolare del tarallo, poi lo intingiamo nello zucchero.

Poggiamo i taralli appena fatti sulla carta da forno, fino ad esaurimento dell’impasto. A lavoro ultimato mettiamo in forno a 170° per la durata del tempo richiesto, ovvero per 40 minuti. Passato il tempo necessario alla cottura lasciate freddare a temperatura ambiente e le ciambelline al vino sono pronte ad essere inzuppate!

