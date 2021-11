Mele al forno di Benedetta Rossi, deliziose in ogni momento della giornata

Mantenersi in salute con gusto, cucinando delle buonissime mele al forno è un’ottima idea a cui non pensiamo abbastanza spesso.

La stagione delle mele è arrivata e cosa c’è di più buono delle mele? La mela è un frutto ricco di fibre, che facilita il transito intestinale e riduce il rischio di stitichezza.

Mangiare frutta di stagione

Per godere di tutte le sue proprietà le mele andrebbero consumate crude e con la pelle. Solo in caso di diarrea, invece, sarebbe meglio sbucciare la mela. Questo avrà un effetto radicale. La pectina che contiene è una fibra solubile che può infatti trattenere fino a 20 volte il suo volume di acqua.

Le mele sono in grado di ridurre significativamente i livelli di colesterolo cattivo e aumentare leggermente i livelli di colesterolo buono. È grazie alla pectina che le mele impediscono ai grassi di accumularsi nelle arterie. Spremere il succo di mela combatterebbe ancora più efficacemente il colesterolo cattivo.

Mele al forno di Benedetta Rossi

Anche cotte le mele conservano la maggior parte dei loro micro nutrienti, che restano disponibili per l’assorbimento. Tranne che per le vitamine che sono, nella maggioranza dei casi poco resistenti al calore e sono:

tiamina, vitamina B1,

riboflavina, vitamina B2,

acido ascorbico, vitamina C.

Questo però non ci impedisce di gustare la ricetta delle mele al forno di Benedetta Rossi, di cui seguirà la ricetta.

Ingredienti per due persone

1 mela,

1 uovo,

30 grammi sciroppo di mele,

1 limone,

1/2 cucchiaio bicarbonato,1 pizzico sale,

140 grammi farina di riso,

110 grammi latte di riso,

zucchero a velo.

Procedimento

Dopo aver lavato accuratamente una mela privatela della buccia e del torsolo interno utilizzando un leva-torsolo. Tagliate la mela a fette sottili, questo per cuocerle più velocemente.

Posizionate le fette in un piatto largo e versateci sopra il limone che avete spremuto, questo consentirà alla nostra mela di non annerire. Per la preparazione della pastella dovrete unire in una tazza capiente un uovo con una presa di sale, in seguito uniremo lo sciroppo di mela, miscelato a del miele o in alternativa con dello sciroppo di riso.

Aiutandovi con delle fruste monterete questi ingredienti fino ad avere un risultato schiumoso e leggero. In seguito unite al tutto la buccia di limone, il 1/2 cucchiaino raso, di bicarbonato.

Procedete incorporando la farina di riso e il latte di riso, e con l’ausilio della frusta lavorate il composto affinché si possa realizzare un impasto che non deve contenere grumi.

In questa pastella soffice poi dovrete immerge la mela che avete fatto a fette. Prima però dovrete scolarle e asciugarle con della carta da cucina per assorbire il liquido in eccesso. Questa operazione è necessaria per consentire alla pastella di attaccarsi senza problemi.

Una volta immerse le fettine di mela nella pastella, dovrete posizionarle in modo che non si attacchino tra loro, su una tortiera da forno ( andrà benissimo anche la leccarda), che avrete rivestito con della carta da forno.

Mettete le frittelle di mele a cuocere in forno statico preriscaldato a 170° per circa 15/20 minuti. Una volta che avranno raggiunto una bella doratura saranno pronte. Una volta tolte dal forno poggiatele su di un piatto e spargete si di esse dello zucchero a velo. Le mele al forno di Benedetta sono buonissime sia calde appena sfornate che tiepide, sono perfette sia per la colazione che per la merenda di nostri cari.