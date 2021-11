Ciambella invernale alle arance, morbidissima e golosa

La ciambella invernale all’arancia è un perfetto dolce, a base dei frutti di stagione, l’ideale per la colazione e la merenda di tutta la famiglia.

Un dolce semplice da preparare, la ciambella invernale alle arance, naturale e genuino, fatto con ingredienti naturali.

Ciambella invernale alle arance

Per questo dolce profumato e leggero, esiste anche una versione più golosa per realizzarlo basterà aggiungere al composto una giusta quantità di granella della frutta secca più gradita, dalle mandorle alle nocciole o ai pistacchi, oppure piccole pezzetti di cioccolato. Inoltre per un dolce da fine cena con gli amici è possibile aggiungere allo sciroppo un bicchierino di Cointreau, dal gusto intenso di arance.

Ingredienti per la torta

300 g di farina integrale,

150 g di zucchero di canna integrale,

3 uova,

1 bustina di lievito in polvere per dolci,

un pizzico di sale,

2 arance, succo e scorza grattugiata,

un limone, scorza grattugiata,

120 g di olio di semi di girasole o di mais.

Ingredienti per lo sciroppo

2 arance, succo e scorza grattugiata,

100 g di acqua,

100 g di zucchero di canna integrale.

(un bicchierino di liquore Cointreau).

Procedimento

Per la preparazione della ciambella invernale alle arance, dobbiamo amalgamare in una ciotola capiente tutti gli ingredienti con un frullino. Preparate una teglia per ciambelle, imburrandola e infarinandola prima di versare l’impasto una volta amalgamati gli ingredienti.

Quindi mettete nel forno che avrete portato a temperatura a 180° per 30 minuti. Per verificarne la cottura inserite uno stecchino.

Per la preparazione dello sciroppo in un pentolino aggiungete le arance, zucchero ed acqua, e fate cuocere alcuni minuti, miscelando per consentire allo zucchero di sciogliersi e amalgamare perfettamente gli ingredienti.

Quindi lasciate intiepidire, (e volendo unire il liquore Cointreau).

Una volta che avrete sfornato la torta, quando è ancora calda, bucherellate con una forchetta e versate lo sciroppo, infine spolverate zucchero a velo ala vaniglia o della cannella in polvere.

