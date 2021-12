Aldo Montano, avete mai visto sua moglie? E’ una bellissima russa molto più giovane di lui

Aldo Montano è un famoso schermidore italiano, lo stiamo conoscendo in questi ultimi giorni nella casa del Grande Fratello Vip, ma sapete chi è sua moglie? è davvero stupenda.

Si chiama Olga Plachina, la bellissima atleta russa che ha rubato il cuore di Aldo Montano, conosciamola meglio.

La storia d’amore tra Olga Plachina e Aldo Montano

I due si sono incontrati durante i Giochi olimpici invernali di Soči (Russia) del 2014 e proprio lì è scattato il colpo di fulmine. Aldo durante un’intervista al settimanale Chi ha raccontato:

“Cupido è stata Katia, un’amica comune che ci ha presentato. Poi, via di messaggino, fino a quando lei mi ha fatto cadere: mi ha chiesto di andare in vacanza insieme”.

A ufficializzare la loro storia è stato proprio il campione di scherma con una serie di foto pubblicate su sul profilo social. Dopo poco la coppia è volata in Siberia per sposarsi con una cerimonia molto intima.

A febbraio 2017, hanno condiviso con il pubblico la grande gioia di essere diventati genitori della piccola Olympia. Il parto è stato complicato ma l’uomo è sempre stato accanto alla sua Olga. Da poco, precisamente a marzo del 2021 è nato Mario, il secondo figlio della coppia.

Chi è Olga Plachina

Come abbiamo detto in precedenza, la moglie di Aldo Montano ha 24 anni ed è nata in Russia. Fa la modella, ed è un’atleta.

Olga ha un fisico da urlo e un viso angelico che incanterebbe chiunque. I suoi occhi color ghiaccio hanno fatto innamorare lo schermidore italiano ma anche il suo animo dolce.

In Italia è conosciuta per essere la donna che ha rubato il cuore di Aldo Montano ma in Russia è molto famosa per le sue imprese sportive, infatti, è stata campionessa nella corsa 400 metri.