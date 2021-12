By

La new entri del Grande Fratello Vip, Biagio D’Anelli, sta già creando scompiglio tra la coppia formata da Alex Belli e Soleil Sorge: scopriamo cosa è accaduto.

In pochi giorni Biagio D’Anelli ha già conquistato il pubblico di Canale 5 e i concorrenti del reality di Alfonso Signorini, con la sua personalità frizzantina. Lui è considerato uno dei “Re dei gossip”, proprio per questo, conosce molto bene i suoi coinquilini e sa perfettamente come provocarli scatenando delle forti reazioni.

Soleil Sorge insieme a Biagio D’Anelli: Alex Belli furioso

Senza dubbio l’ingresso dei nuovi concorrenti: Valeria Marini, Giacomo Urtis e Biagio D’Anelli hanno portato un clima di spensieratezza e divertimento. Quest’ultimo non è passato affatto inosservato. La sua presenza all’interno del reality di Alfonso Signorini già sta creando diverse dinamiche.

Biagio, in poco tempo si è reso il protagonista indiscusso del GF Vip, non solo per il presunto flirt con Miriana Trevisan, ma anche per aver scatenato la gelosia di Alex Belli con il suo avvicinamento verso Soleil Sorge.

Nonostante il re dei gossip sia fidanzato ufficialmente con la bellissima Silvana Curcio, lui si sta mettendo in gioco senza alcun timore, proprio per questo il pubblico già lo ama. Ma a quanto pare il noto volto di Centovetrine non è molto entusiasta della sua presenza: scopriamo cosa è accaduto nelle scorse ore.

Biagio D’Anelli e Alex Belli: è subito scontro

Già negli scorsi giorni, Alex Belli e Biagio si erano scambiati diverse frecciatine, il motivo? L’esperto di gossip si era rivolto a Soleil Sorge in maniera troppo amichevole. L’attore, infatti, si era messo in mezzo nascondendo l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne alla vista di D’Anelli e subito è arrivata la stoccata da parte sua: “Non me ne frega un cavolo di te. Posso parlare con Soleil? Io faccio quello che voglio!”

Quando si creano questi momenti d’imbarazzo, la giovane italo americana cerca sempre di sdrammatizzare e fortunatamente ci riesce sempre. Ma nelle ultime ore i toni tra i due uomini della casa sono apparsi molto accesi.

Alex ha offerto a Biagio di trascorrere tutta la notte con Giacomo Urtis e mentre si stava allontanando, l’opinionista lo ha provocato dicendogli: “Alex io non sono Aldo Montano, fai il bravo. (…) Se hai le pa**e vieni qua. Ti faccio diventare brutto.”

Successivamente l’opinionista lo ha raggiunto correndo e si sono abbracciati scoppiando in una grande risata. La tensione sembrava alle stelle, ma fortunatamente le loro frecciatine si sono trasformate in un siparietto davvero divertente.