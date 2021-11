Biagio D’anelli: età, altezza, fidanzata, professione ed Instagram

By

Biagio D’Anelli è ormai un volto noto del mondo dello spettacolo. Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata.

Chi è Biagio D’Anelli

Biagio D’Agnelli Nasce sotto il segno dell’acquario, il 9 Febbraio del ’83 a San Giovanni Rotondo. Da sempre Biagio D’Anelli è molto affascinato dal mondo dello spettacolo e decide di provare ad entrare a far parte di questo mondo entrando a far parte del Grande Fratello 11. All’interno della casa più spiata d’Italia, Biagio D’Anelli si fa subito riconoscere per il carattere forte e carismatico, ma non mancano litigi e alcuni battibecchi.

Fidanzato al tempo con la ex di Filippo Biscaglia, Simona Salvemini, viene però lasciato in diretta da quest’ultima per un presunto flirt con Guendalina Tavassi. Dopo l’esperienza al Grande Fratello, Biagio D’Anelli decide di tornare a studiare, e diventa talent scout nel mondo dello spettacolo.

Parallelamente continua però anche la sua personale carriera televisiva, frequentando spesso anche i salotti televisivi di Barbara D’Urso ed altri programmi della televisione nostrana. Proprio durante le sue ospitate nei salotti più famosi della televisione italiana, Biagio D’Anelli ha potuto lanciare diversi scoop, come per esempio il tradimento di Giorgio Tambellini nei confronti di Francesca De André.

Altro grande scoop lancianto proprio da D’Anelli fu quello riguardante Nicola Vivarelli (Sirius), il giovanissimo corteggiatore di Gemma Galgani al trono Over di Uomini e Donne. Fu infatti proprio D’Anelli a scoprire che Sirius era già fidanzato e che aveva un accordo sia con la madre che con la fidanzata per partecipare ad Uomini e Donne Over e tentare cos’ di acquistare fama e notorietà.

Chi sono la compagna e le ex di Biagio

Oltre alla storia finita in diretta con Simona Salvemini, Biagio ha avuto una serie di flirt con persone famose del mondo dello spettacolo. Tra queste ricordiamo Francesca Cipriani, Flavia Vento e Malena. Dal 2017 è stato anche in una relazione con Emanuela Tittocchia, la coppia se pure molto affiatata all’inizio si è separata presto proprio a causa di un presunta tradimento di Biagio. Barbara D’Urso ha parlato molto della separazione tra i due approfondendo la questioni in diverse riprese.

Oggi D’Anelli è fidanzato con Silvana Curcio, manager di una nota azienda di calzature. Ancora una volta p stata Barbara D’Urso a confermare e consacrare ufficialmente la loro storia d’amore. Il giovane inoltre è molto seguito anche sui social infatti vanta anche migliaia di fans.