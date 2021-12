Biagio D’Anelli è il nuovo concorrente del GF Vip 6. Il noto influencer pare aver stretto un feeling particolare con una delle bellissime coinquiline. Cosa ne pensa la fidanzata che lo aspetta a casa?

Biagio D’Anelli è entrato solo da qualche ora nella casa del GF Vip e già sta creando scompiglio. L’influencer si è avvicinato particolarmente ad una coinquilina dimenticandosi di avere una fidanzata a casa che lo guarda. Che cosa sta succedendo? Scopriamolo.

Biagio D’Anelli, il nuovo concorrente del GF Vip già fa parlare di sé

Biagio d’Anelli è entrato nella casa del GF Vip solo da poche ore, eppure è già al centro di gossip e pettegolezzi. Si è fatto conoscere per la sua partecipazione al Grande Fratello 11 la stessa edizione in cui parteciparono anche Ferdinando Giordano e Guendalina Tavassi.

Dopo la fine del famoso reality di Cinecittà, per lui si sono aperte le porte del mondo dello spettacolo. D’Anelli è diventato non soltanto un famoso influencer ma anche un talent scout e un opinionista seguitissimo. Per tanti anni è stato presente nel salotto di Barbara D’Urso proprio nel ruolo di commentatore.

Attualmente è ritornato nella casa che al tempo lo rese famoso e seppur si trova nel bunker di Cinecittà da pochissimo, si è già messo nei guai. Pare proprio che sia nato un feeling molto particolare con una delle coinquiline. Biagio ha forse dimenticato di essere fidanzato?

Il gieffino sempre più vicino a una coinquilina, la reazione della fidanzata sorprende

Il gieffino si trova da poche ore nel famoso reality di Cinecittà eppure ha già combinato un bel casino. D’Anelli è entrato nella casa del GF Vip fidanzatissimo. Da alcuni mesi è infatti legato a Silvana Curcio, giovane di origini calabrese dalla bellezza straordinaria, modella e Miss Germania. Nelle scorse ore, il famoso influencer e opinionista è stato beccato però nel lettone con una delle sue coinquiline.

In un video che è diventato virale, le telecamere inquadrano la stanza da letto e poi, Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan uscire scapigliati da sotto le coperte. Tra i due pare esserci un feeling molto forte e ad accorgersene non è stato soltanto il pubblico da casa ma anche gli stessi coinquilini.

Le sorelle Selassié, per esempio, parlando con Soleil, hanno affermato che sono certe che ci sia dell’attrazione tra Biagio e Miriana. Anche Katia Ricciarelli ha sostenuto che i due si guardano in modo particolare. Che stia per nascere all’amore all’interno della casa? Intanto la bellissima fidanzata dell’opinionista che lo aspetta in Germania, non si è ancora pronunciata sulla questione preferendo rimanere in silenzio.