Al Gf Vip Alex e Soleil, ormai, si comportano come una vera e propria coppia di fidanzati, con tanto di scenata di gelosia da parte di lei.

Ormai non è più un segreto: la coppia nata al Gf Vip ha deciso di viversi, nonostante abbiano entrambi qualcuno che li aspetta fuori.

Un’amicizia speciale

La teoria dell’amicizia nata per una chimica artistica, tanto sostenuta da Alex Belli ormai non regge più nel Gf Vip. Lui e Soleil, infatti, dopo la puntata in prima serata di venerdì scorso, hanno manifestato la loro intenzione comune di viversi e vedere come va. Del resto, è stato lo stesso Alfonso Signorini a chiederlo ad entrambi separatamente.

Soleil si è detta innamorata ma come si può amare un essere umano, rimanendo un po’ evasiva. Alex, invece, alla domanda del conduttore ha risposto che si prenderà tutte le conseguenze delle sue azioni anche se, per lui, non è così strano amare due donne allo stesso tempo.

Nei live che sono seguiti dalla casa di cinecittà, i due si stanno vivendo eccome. Tanto che è davvero difficile vederli separati l’uno dall’altra. Tanto che, proprio come se fossero una coppia vera e consolidata, non hanno tardato ad arrivare i primi litigi e le prime scenate di gelosia.

La scenata di gelosia

Alex e Soleil si trovavano seduti ad un tavolo della casa insieme a Katia Ricciarelli e a Jessica Selassiè quando, poco dopo, arriva Lulù Selassiè alle spalle di Alex. I vip stavano parlando della bellezza proprio di Lulù, tale da somigliare quasi ad una Winx. La princess inizia a baciarlo ed abbracciarlo. Prima gli accarezza la barba, poi i muscoli. Dopo qualche minuto, Soleil interviene non potendone più e dicendo:

“Dai, amore, te lo sei baciato abbastanza. Vai a baciare Manuel, su. Hai i tuoi amici? Vai da loro”.

Al che Alex ha iniziato a gongolare, mentre Lulù si è giustificata dicendo che Alex per lei è come un fratellone da coccolare.

Poco dopo, interviene Jessica, sorella di Lulù, facendo riferimento a Soleil come una vera gelosona.

