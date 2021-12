GF Vip, altro che buonanotte: a notte fonda Alex e Soleil fanno i fuochi sotto le coperte

GF Vip: tra i due concorrenti del programma, Alex e Soleil, scoppia la vera scintilla sotto le coperte a notte fonda. Il tutto viene ripreso dalle telecamere: ecco cosa è successo realmente.

Negli ultimi giorni ormai non si parla d’altro che della relazione creatasi all’interno della casa del grande Fratello tra i due gieffini Alex e Soleil. Entrambi rispettivamente fidanzati e sposati all’esterno del programma, non curanti della situazione malsana, continuano a coltivare la passione che brucia dentro di loro.

L’attrazione fisica che si cela nei loro sguardi intensi e nei movimenti che compiono è ormai palese, ogni loro azione in realtà nasconde un velo di passione. Come ben saprete i due vivono una quotidianità travolgente, lasciandosi così trasportare dalle emozioni senza pensare alle conseguenze future.

Alex e Soleil, passione e scintille sotto le coperte: le telecamere del GF Vip riprendono l’intera scena

Ormai è quindi risaputo che i due gieffini condividono perfino la stessa stanza ed ovviamente lo stesso letto. Fino ad oggi nulla è mai successo, tranne qualche amichevole abbraccio che i due si sono scambiati. Nelle ultime ore però, ovvero nella notte scorsa, qualcosa è cambiato radicalmente.

Soleil-Alex #gfvip #solex

Non è molto utile nascondersi sotto le coperte quando si fa tanto rumore🤭 pic.twitter.com/XD6uDSVlvH — Adelina💫 (@AdelinaPellegr1) December 5, 2021

Il Grande Fratello è un programma che trasmette le proprie riprese in tutte le ore del giorno e della notte, nulla può quindi sfuggire all’occhio attento della telecamera. Ogni loro mossa viene scansionata e poi mandata in onda i diretta televisiva. Il tutto continua perfino di notte, quando in realtà i gieffini dovrebbero dormire come è giusto che sia.

Verso le ore 05:00 di questa mattina, a differenza degli altri concorrenti che erano tutti in un sonno profondo, loro due erano svegli e si scambiavano delle dolci parole sotto le coperte. Fino a quando però pare che la situazione abbia preso una piega diversa, i microfoni infatti hanno ripreso dei suoni abbastanza compromettenti. I due si saranno scambiati qualche bacio di troppo? Nessuno può confermarlo con certezza, tranne che i diretti interessati.

Desirèe Cirisano