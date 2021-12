GF Vip 6, la concorrente Soleil perde la testa e si lascia trasportare dalla gelosia strappando così i capelli alla gieffina Sophie poiché era avvinghiata al suo amato Alex Belli. Tutti i retroscena sull’accaduto.

La loro storia di amore fraterno si è ormai tramutata in una situazione alquanto ambigua, i due hanno sempre affermato di non provare nulla l’uno per l’altra ma a quanto pare le cose sono cambiate. Alex Belli, grande giocatore del Grande Fratello, ha ormai aperto il suo cuore alla gieffina, dichiarando l’amore che prova nei suoi confronti in diretta televisiva.

Il gieffino però ha anche detto che amare una sola donna non rientra nei suoi obbiettivi. Per questo infatti, dopo la confessione dedicata a Soleil ne segue un’altra che afferma il grande amore nei confronti di Delia. Insomma l’intera situazione gli sta sfuggendo letteralmente di mano, Soleil infatti non ha gradito pienamente l’assurda dichiarazione del gieffino poiché lo vede molto distante e soprattutto confuso.

La gelosia di Soleil non ha limiti: strappa i capelli a Sophie

Tra loro è evidente l’attrazione reciproca ed anche la passione che entrambi vorrebbero coltivare. Tutto nella norma se non fosse che entrambi, al di fuori del programma, sono seriamente impegnati nelle rispettive relazioni sentimentali. Come se questo non bastasse però, ad intromettersi nella presunta storia d’amore creatasi all’interno della casa, arriva un terzo soggetto ad “intromettersi”.

I due vivono ormai una quotidianità molto particolare, quasi come se il mondo esterno a loro non esistesse più, la passione che lentamente brucia li porta così a provare un’inevitabile gelosia reciproca. La malcapitata infatti, involontariamente si è ritrovata a dover affrontare l’ira di Soleil.

In una scena mandata in onda grazie al daytime, si possono osservare Sophie e Alex mentre ballano avvinghiati l’uno all’altro. Soleil però perde subito la testa e va decisa a strappare i capelli della ragazza. Fortunatamente Sophie in quel momento portava una semplice parrucca. Le due successivamente sono semplicemente scoppiate in una fragorosa risata senza badare al gesto ambiguo svolto dalla gieffina stessa.

Desirèe Cirisano