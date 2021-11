Pasta, la cottura è fondamentale: come cuocerla per rimanere in forma

By

Saper cucinare correttamente la pasta può fare la differenza, la cottura è fondamentale per renderla non solo perfetta, ma salutare.

È diventata un alimento base in ogni dispensa, sia per un pasto improvvisato che per le occasioni speciali.

I segreti per una cottura della pasta perfetta

Sembra così semplice la cottura della pasta, eppure spesso commettiamo errori di base. Saper cuocere davvero la pasta in modo corretto può fare la differenza nel risultato finale del tuo piatto.

La vera pasta di qualità è un prodotto molto curato, fatto secondo metodi tradizionali e con materie prime di prima qualità. La differenza di prezzo tra alcune marche e altre non è banale, e se abbiamo investito in una buona confezione della nostra pasta preferita, merita di essere cucinata bene.

A maggior ragione se stiamo cucinando la pasta fresca fatta in casa , perché nessuno vorrà rovinarla dopo la fatica in più che comporta il proprio lavoro.

È sempre una buona idea leggere attentamente le istruzioni del produttore, almeno per avere un’idea approssimativa del modo corretto di cucinarla. La cosa più utile è prestare attenzione ai tempi di cottura indicati, che solitamente danno una stima per raggiungere la vicinanza della cottura al dente.

La pasta al dente offre una leggera resistenza al morso al centro, ma senza essere dura o cruda. È la consistenza migliore, la più gustosa e anche la più salutare, in quanto ha un indice glicemico più basso ed è più saziante.

Come cucinare la pasta

Portare una pentola ricolma d’acqua a bollore, tradizionalmente il contenitore dovrebbe consentire alla pasta di muoversi e cuocere con spazio sufficiente. Possiamo calcolare circa 3 litri per ogni 250 g di pasta secca. Se di dovrà cuocere la pasta corta, sarà più comodo utilizzare una casseruola larga. Per la pasta lunga ci vogliono pentole alte. Lo metteremo sul fuoco a potenza medio-alta, con il coperchio per velocizzare il processo.

Salare l’acqua bollente

Una volta raggiunto il bollore, aggiungeremo il sale, indispensabile se non vogliamo che sia insipida. Potremmo salare l’acqua fin dall’inizio, ma in teoria questo rallenterebbe il riscaldamento dell’acqua.