By

Nella scuola di Amici 21 sta nascendo una nuovo amore. Stiamo parlando della coppia formata da LDA e Elena, i due stanno facendo molto discutere: ecco perché.

Elena e LDA sono sempre più vicini, ma non tutti credono nelle buone intenzioni dell’allieva, infatti, in tantissimi l’hanno attaccata per un gesto che ha commesso nelle scorse ore: scopriamo di cosa si tratta.

LDA e Elena sempre più vicini

LDA ed Elena sono sempre più vicini, sin dal primo giorno insieme nel talent di Canale 5 hanno mostrato di avere una certa sintonia. Quando negli scorsi giorni la ragazza ha fatto il suo ingresso nella scuola di Amici, il figlio di Gigi d’Alessio ha subito messo le cose in chiaro, ammettendo di aver avuto una frequentazione con la cantante in passato.

A quanto pare i sentimenti non sono mai andati via, perché nella casetta appaiono davvero affiatati e da ciò che abbiamo visto nel daytime capiamo che non riescono proprio a stare lontani.

Dobbiamo precisare però che i due più volte hanno dichiarato di essere solamente amici. Però le immagini parlano chiaro, soprattutto dopo l’ultimo episodio che sta facendo davvero molto discutere: scopriamo cosa è accaduto.

Elena sta sfruttando LDA? Il retroscena che ha fatto infuriare il web

Non passa giorno in cui LDA ed Elena non si punzecchiano, infatti, nelle scorse ore i due si sono ritrovati sul divano fuori dalla casetta a fumare una sigaretta insieme. A quel punto il figlio di Gigi D’Alessio scherzando dice: “Che casualità ogni volta che esco a fumare fumi pure tu”. La ragazza ha sorriso e dopo poco si scambiati diversi baci sulla guancia.

LEGGI ANCHE –> Amici, Elena e LDA sono la nuova ” Giulia-Sangiovanni” | Chi è la nuova allieva

La scintilla è scattata ed è evidente, ma tantissimi fan del programma non credono alle buone intenzioni di Elena. Alcuni la accusano di avvicinarsi a LDA solamente per visibilità, dato che il cantante è uno degli allievi più amati dal pubblico.

LEGGI ANCHE –> LDA di Amici 21, tutto su di lui: età, altezza, fidanzata, ed Instagram

Infatti, sul web non sono mancati i commenti del tipo “Elena furbetta che marcia su questa cosa. Lui mi sembra sincero e lei molto costruita”. Sicuramente costruire una storia d’amore all’interno del talent attira molto l’attenzione del pubblico, ma non per questo la cantante non potrebbe provare dei sentimenti nei confronti di LDA.