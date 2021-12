All Togheter Now, parte la canzone di Eros Ramazzotti e Michelle scoppia in lacrime

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sono state una delle coppie più amate di sempre. Oggi dopo anni dalla separazione, la loro storia fa ancora molto discutere.

Ad All Together now le sorprese non mancano mai, come anche i colpi di scena. Michelle Hunziker è una delle conduttrici più amate della televisione italiana, non solo per la sua incredibile professionalità ma anche perché riesce ad emozionarsi insieme ai concorrenti e al pubblico. Recentemente è tornata al centro dell’attenzione dopo la sua reazione ad una canzone del suo ex Eros Ramazzotti.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti: la loro storia d’amore

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sono stati una coppia sempre al centro dei riflettori, ancora oggi, nonostante si siano separati da tantissimi anni, il pubblico ricorda con piacere la loro storia d’amore.

Come tutti sapranno, dal loro legame è nata Aurora, oggi famosissima soprattutto sui social. Nel 1998 sono convolati a nozze e si sono separati dopo 4 anni precisamente nel 2002 e divorziati definitivamente nel 2009.

I due sono rimasti comunque in buoni rapporti, non solo per il bene di loro figlia, ma anche perché sono due persone mature che hanno saputo dire addio alla loro relazione in maniera serena, lasciando alle spalle tutte le incomprensioni che ci sono state.

Il loro amore sarà per sempre importante sia per loro e sia per il pubblico che li ha sempre sostenuti. Durante una puntata di All Togheter Now, Michelle Hunziker ha dimostrato di voler ancora bene al suo ex marito, infatti, si è emozionata tantissimo appena è partito un brano di Eros: scopriamo di più.

Michelle Hunziker si emoziona durante la canzone di Eros Ramazzotti

Durante una puntata di All Together Now, il concorrente Michelangelo Falcone ha sorpreso incredibilmente la conduttrice Michelle Hunziker cantando il celebre brano di Eros Ramazzotti “Adesso Tu”.

Appena sono partite le note della canzone, la showgirl svizzera naturalizzata italiana è rimasta a bocca aperta, manifestando tutta la sua emozione, infatti, dopo l’esibizione del giovane, Michelle ha detto:

“Ci volevano 4 edizioni di All Together Now per sentire finalmente un bel brano di Ramazzotti, grazie sono molto contenta mi hai emozionato.”

La sua reazione è diventata subito virale sul web, perché anche questa volta la Hunziker ha dimostrato di essere una persona meravigliosa che non porta mai rancore, ma solamente tanta gioia.