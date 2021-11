Michelle Hunziker ha confessato di essersi innamorata di Eros Ramazzotti già a 9 anni, quando lo guardava esibirsi in televisione.

La coppia formata da Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti era una delle preferite dal pubblico, la loro separazione, infatti, all’epoca fece parecchio scalpore. I due, inoltre, sembravano perfetti l’uno per l’altro con Michelle che fin da piccola ha sempre avuto una cotta per il cantante italiano.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti insieme

Alla fine, quindi, il sogno della showgirl si è avverato tanto che nel 1998 i due riuscirono a sposarsi. La storia fra i due, inoltre, è durata ben 7 anni ed ha portato anche alla nascita della loro prima bambina, Aurora. Come raccontato in una recente intervista, infatti, la modella svizzera avrebbe detto a sua madre già a 9 anni che si sarebbe sposata con Eros.

I due si sarebbero conosciuti dopo un concerto

I due, quindi, si ritrovarono insieme alla fine di un concerto con Michelle che ha raccontato di essersi sentita incredula in quel momento. Infatti, erano tantissime le ragazze che in quel momento sognavano un appuntamento con Ramazzotti e quindi per la Hunziker “essere stata scelta” è stato come essere dentro una favola. Presa dal panico però la conduttrice di Striscia la Notizia ha raccontato come preferì scappare via e tornare a casa sua in quel di Trebbo di Reno.

Eros però aveva visto qualcosa di magico in quell’incontro tanto che iniziò a girare tutti i bar della zona alla ricerca della donna. Il cantante, il quale era davvero innamorato, girò tutta la cittadina bolognese fino a riuscire a ritrovare Michelle sotto lo sguardo incredulo della madre che rispose al citofono. La Hunziker, che era già in pigiama, si sistemo immediatamente per poi uscire in compagnia dell’uomo.

Come dichiarato dallo showgirl, infatti, fra i due c’era davvero tanto amore. Anzi, in una recente intervista quest’ultima ha dichiarato:

“Non ci siamo lasciati perché volevamo lasciarci: ma soltanto perché nessuno ha voluto o saputo aiutarci quando, ancora giovanissimi, siamo precipitati in una crisi profonda“.

Insomma è difficile immaginare come sarebbe finita se i due avessero appianato le loro divergenze ma non si può certo dire che la passione fra loro mancasse.