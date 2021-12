Alfonso Signorini ha un compagno storico che si chiama Paolo Galimberti. Compagno di vita sì ma entrambi hanno mantenuto case separate. Approfondiamo la loro love story.

Paolo Galimberti, il compagno di una vita di Alfonso Signorini piaceva moto alla madre del conduttore del GF Vip 6.

Chi è il compagno di Alfonso Signorini?

Il conduttore del Gf Vip 6 Alfonso Signorini ha una love story che non tutti conoscono. Il direttore di Chi, infatti, è fidanzato con Paolo Galimberti da 19 anni. Ma chi è Paolo Galimberti? Nato nel 1968 è attualmente un imprenditore ma, nella sua carriera ha ricoperto il ruolo di ex senatore della Repubblica Italiana.

La sua carriera politica è stata quella che ha fatto più parlare di lui. Infatti, militava al fianco di Silvio Berlusconi e per lui è stato vice Presidente Tesoriere. Nei primi anni 2000, quando incontrò Alfonso Signorini, era parte del consiglio direttivo di Eurocommerce. Successivamente, dal 2010 al 2012 ha ricoperto il ruolo di consigliere al Cnel, Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro.

Risale al 2013 il ruolo di senatore della XVII legislatura della Repubblica Italiana. Di lì a poco, invece, divenne segretario della commissione permanente Industria, commercio e turismo.

Una love story lunga 19 anni

Una storia d’amore che lo stesso Signorini ha raccontato nel corso della trasmissione Verissimo a Silvia Toffanin. Un amore che viaggia su rette parallele poiché i due, benché stiano insieme da tanto tempo, hanno deciso di vivere in due case separate.

Una storia raccontata tra le lacrime, di gioia e commozione. Due vite separate che, però, in alcuni momenti hanno bisogno di ritrovarsi e viversi insieme. Anche se, come tutte le coppie, anche Signorini ed il suo compagno litigano e spesso molto furiosamente per poi fare sempre la pace. Un amore, il loro, fatto di tanto rispetto e forse è stato proprio quello a far scattare la scintilla tra i due.

Quando Signorini ha avuto il covid, Galimberti voleva essergli vicino a tutti i costi. Tanto che gli propose di rimanere a dormire in garage pur di fargli sapere che era lì vicino se avesse avuto bisogno di lui.

LEGGI ANCHE -> Alfonso Signorini, la notizia fa esultare i fan | L’indiscrezione clamorosa

Anche la madre di Signorini gli era molto legata. Tant’è che, prima di morire, chiese di indossare una maglietta che le aveva regalato proprio il compagno del figlio.

LEGGI ANCHE -> Gf Vip 6, Alfonso Signorini ferma tutto: “Chiamiamo la polizia”